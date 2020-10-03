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Spor Gençlerbirliği oyuncusu Soner Dikmen: "Beşiktaş deplasmanına kazanmaya gideceğiz"
Spor

Gençlerbirliği oyuncusu Soner Dikmen: "Beşiktaş deplasmanına kazanmaya gideceğiz"

"Lige istediğimiz gibi giriş yapamadık. Beşiktaş maçını kazanıp, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:12:00 -
Gençlerbirliği oyuncusu Soner Dikmen: "Beşiktaş deplasmanına kazanmaya gideceğiz"

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu Soner Dikmen, Beşiktaş maçından üç puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Başkent ekibinin altyapısından yetişen 27 yaşındaki Soner Dikmen, yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Soner, bu sezon oynadıkları 2 maçta 1 puan aldıklarını hatırlatarak, "Lige istediğimiz gibi giriş yapamadık. Beşiktaş deplasmanına kazanmaya gideceğiz. Beşiktaş maçını kazanıp, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Şansızlıklar yaşadıklarını belirten Soner, "Lige pek hazır giremedik. Onun negatifliğini de yaşadık ama dediğim gibi bu hafta kazanıp, milli araya öyle girmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Üçüncü hafta maç yapmadıklarını ve bu arayı verimli geçirdiklerini dile getiren Soner, şunları kaydetti:

"Daha çok çalışma fırsatı bulduk. Lige başlamadan önce Kovid-19 salgını nedeniyle pek hazırlık maçı oynayamadık. Takıma geç katılan oyuncular olmuştu. Şimdi biraz daha kaynaştık. Hocamızın taktik antrenmanları oldu. Onları elimizden geldiğince Beşiktaş maçında göstermeye gayret göstereceğiz."


- "Forma için uzun süre bekledim"


Soner Dikmen, bireysel performansına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında ilk 11'de görev yapan Soner, "Geçen sezon forma için uzun süre beklemiştim. Sezonun sonuna doğru oynamak nasip oldu. Kulübümle sözleşmem bitiyordu. Zaten altyapısından yetiştim, sözleşmeyi uzattık. Bu sezon da ilk 2 haftada şans buldum. Altyapıdan çıkan oyuncular olarak görev ne zaman verilirse o zaman yapmaya gayret gösteriyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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