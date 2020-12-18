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Spor Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti
Spor

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:49:41 -
Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

ANKARA (AA) - Süper Lig'de 13. hafta maçında hafta sonu başkent derbisinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği futbolcuları günü öğle saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve son bölümde yapılan taktik ağırlıklı çalışma ile sonlandırıldı.

Eryaman Stadı'nda 20 Aralık Pazar günü saat 13.30'da başlayacak Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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