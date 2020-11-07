  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 16:03:17 -
Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleri ve 5’e 2 top kapma antrenmanıyla güne başlayan başkent ekibi, son bölümde yapılan dar alanda çift kale maç ve taktik çalışmayla idmanını tamamladı.

Açıklamada ayrıca, dün antrenman sırasında sakatlanan Bogdan Stancu'nun yapılan tetkikler sonucunda sağ diz ITB bandında yırtık tespit edildiği ve yaklaşık 2-3 hafta sonra sahalara dönmesinin planlandığı aktarıldı.

Stancu’nun yanı sıra Giovanni Sio ve Salih Dursun da kırmızı-siyahlı takımdaki yerini alamayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilim insanları duyurdu! Aspirin koronavirüsü bitiriyor mu?
Korona Virüs

Bilim insanları duyurdu! Aspirin koronavirüsü bitiriyor mu?

İngiliz bilim insanlarının dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse ilişkin açıklamaları dünya gündemine bomba gibi düştü...
Berat Albayrak'tan dolar açıklaması! İstesek düşürürüz
Ekonomi

Berat Albayrak'tan dolar açıklaması! İstesek düşürürüz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Küresel ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler" toplantısında yüksek döviz kuruyla ilgili, "Biz dolar..
İzmir’de hangi okullar hasarlı? Hasarlı okullar nereye taşınacak?
Gündem

İzmir’de hangi okullar hasarlı? Hasarlı okullar nereye taşınacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, Bakan Kuru..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay