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Spor Gençlerbirliği Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı ertelendi
Spor

Gençlerbirliği Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 13:41:14 -
Gençlerbirliği Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı ertelendi

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, 11 Ekim'de yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısının İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını genelgesi gereği ertelediğini duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihli genelgesi ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında STK, meslek kuruluşu, birlik ve kooperatiflerin seçimler dahil etkinlikleri ertelenmesi kararı sonrası daha önce 11-18 Ekim tarihlerinde yapacağımızı duyurduğumuz olağanüstü genel kurulumuz ertelenmiştir. Kulübümüz belirlenecek yeni tarihi kamuoyu ile paylaşacaktır." denildi.

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