  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır
Spor

Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:58:50 -
Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını akşam saatlerinde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.

Kırmızı kart cezalısı Mattias Johansson ile sakatlığı bulunan Bogdan Stancu, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

Öte yandan, başkent temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesi teknik ekip, futbolcu ve personele uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif sonuca rastlanılmadı.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti’de FETÖ’ krizi! Bir il başkanı daha FETÖ’cü ilan edildi
Siyaset

İYİ Parti’de FETÖ’ krizi! Bir il başkanı daha FETÖ’cü ilan edildi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf etmişti. İYİ Parti'de b..
Cumhur Sinan Okutulmuş öldürüldü!
Gündem

Cumhur Sinan Okutulmuş öldürüldü!

10 milyon TL ödülle aranan kırmızı kategorideki terörist Cumhur Sinan Okutulmuş'un öldürüldüğü açıklandı.
Hedefini açıkladı! Mısırlı ünlü isim Türkiye için yapacak
Spor

Hedefini açıkladı! Mısırlı ünlü isim Türkiye için yapacak

Mersin'de düzenlenecek Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışacak Mısır doğumlu Abdelrahman Elgamal, "Olimpiyat hedef..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay