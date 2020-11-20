Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Gençlerbirliği, teknik direktör değişikliğinden sonra ilk maçına çıkacak. Peki Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Gençlerbirliği, sezona ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre ile başladı. Başkent temsilcisi, 7 maçta 1 galibiyet alırken 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.
Milli arada teknik direktör değişikliğine gitme kararı alan Gençlerbirliği yönetimi, kırmızı-siyahlı ekibi daha önce de çalıştıran sportif direktör Mustafa Kaplan'ı takımın başına getirme kararı aldı.
Süper Lig’de 4 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Gençlerbirliği, 5 puanla 19. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, ligdeki ilk mağlubiyetini milli ara öncesinde evinde Konyaspor'dan aldı. Sarı lacivertli ekip, Gençlerbirliği karşısında kazanarak yeni bir seriye başlamak istiyor.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli takım, 17 puanla 2. sırada yer alıyor.
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da yapılacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak verilecek.