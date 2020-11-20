  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Spor

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Gençlerbirliği, teknik direktör değişikliğinden sonra ilk maçına çıkacak. Peki Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2020-11-20 19:51:00 -
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Gençlerbirliği, sezona ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre ile başladı. Başkent temsilcisi, 7 maçta 1 galibiyet alırken 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.

Milli arada teknik direktör değişikliğine gitme kararı alan Gençlerbirliği yönetimi, kırmızı-siyahlı ekibi daha önce de çalıştıran sportif direktör Mustafa Kaplan'ı takımın başına getirme kararı aldı.

Süper Lig’de 4 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Gençlerbirliği, 5 puanla 19. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, ligdeki ilk mağlubiyetini milli ara öncesinde evinde Konyaspor'dan aldı. Sarı lacivertli ekip, Gençlerbirliği karşısında kazanarak yeni bir seriye başlamak istiyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli takım, 17 puanla 2. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da yapılacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu
Gündem

Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu

Anadolu Ajansı'nda yayımlanan, 'Somali'de yaklaşan seçimler ve olası dış müdahale' başlıklı makalede, "Dünyanın dört bir yanındaki pek çok ü..
Ekonomist Jim O'Neill'in Türkiye ekonomisine ilişkin sözleri olay oldu: Şu an tam zamanı
Ekonomi

Ekonomist Jim O'Neill'in Türkiye ekonomisine ilişkin sözleri olay oldu: Şu an tam zamanı

Dünyaca ünlü İngiliz ekonomist Jim O'Neill, Türk ekonomisine ilişkin çok çarpıcı değerlendirmeler yaptı. O'Neill, "Türkiye reformlar konusun..
Rus medyası son dakika duyurdu... Ermenistan'ı sarsan istifa!
Dünya

Rus medyası son dakika duyurdu... Ermenistan'ı sarsan istifa!

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay