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Spor Gençlerbirliği, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Gençlerbirliği, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında 11 Aralık Pazar günü sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 16:01:00 -
Gençlerbirliği, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Saha kenarına kurulu istasyonlarda dönüşümlü pas organizasyonlarında bulunan futbolcular, ardından minyatür kalelerden kurulu dar alanda 6'ya 6 oyun oynadı.

Antrenmanın devamında gruplar halinde dönüşümlü çift kale maç yapan kırmızı-siyahlılar, maksimum aerobik hız koşusuyla günü tamamlandı.

Tedavi süreci tamamlanan Mert Kula, takımla çalışmalara katıldı. Tedavileri devam eden Muhammed Bayır ve Barış Alıcı ise bireysel antrenman yaptı.

Gençlerbirliği, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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