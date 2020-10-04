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Spor Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanında 20 yıl sonra kazandı
Spor

Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanında 20 yıl sonra kazandı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 18:30:31 -
Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanında 20 yıl sonra kazandı

ANKARA (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, yaklaşık 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Vodafone Park'ta Bogdan Stancu'nun golüyle 3 puanı alan kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş'ı ligde deplasmanda 20 Aralık 2000'den sonra ilk kez mağlup etti.

Söz konusu tarihte rakibini o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 3-0 yenen başkent temsilcisi, aradan geçen yaklaşık 20 yıl sonra Dolmabahçe'de ilk 3 puan sevincini yaşadı.


- Deplasmanda 2. galibiyet


Gençlerbirliği, lig tarihinde Beşiktaş'ı deplasmanda ikinci kez mağlup etti.

Kırmızı-siyahlılar, 2000-2001 sezonu sonrası Beşiktaş deplasmanında bir kez daha galip geldi. Toplamda İstanbul'da oynanan 47 lig maçında Beşiktaş'ın 31 galibiyeti bulunurken, 14 karşılaşma da berabere bitti.


- Gençlerbirliği 4 maç sonra gol buldu


Gençlerbirliği, 4 maç sonra rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Geçen sezonun son 2 haftası ile bu sezon oynadığı ilk iki maçta gol atamayan Gençlerbirliği, bu hasretini Beşiktaş deplasmanında 8. dakikada Stancu'yla dindirdi. Bu gol ayrıca kırmızı-siyahlılara 3 puanı getirdi.


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