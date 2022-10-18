Türkiye, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde 2'si altın 5 madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un Durres kentinde devam eden organizasyonda milliler 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.

Milli takım, böylece üçüncü gün sonunda 10 altın, 8 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 20 madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın üçüncü günü 67 kilo genç erkekler kategorisinde yarışan Yusuf Fehmi Genç, koparmada 131 kiloyla bronz, silkmede 167 kiloyla altın, toplamda ise 298 kiloyla gümüş madalya kazandı.

Aynı kiloda yarışan Kaan Kahriman ise koparmada 137 kiloluk kaldırışıyla altın, toplamda ise 293 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporculara madalyalarını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü verdi.