0553 313 94 23

Gençler için Sosyal Girişimcilik Programı

Ankara Kalkınma Ajansı, gençlerin sosyal girişimcilik ile ilgili farkındalıklarını artırmayı hedeflediği “Gençler için Sosyal Girişimcilik Programına” başlıyor.

19 Ocak 2019 Cumartesi 09:43
Gençler için Sosyal Girişimcilik Programı

Ankara Kalkınma Ajansı, “Gençler için Sosyal Girişimcilik Programına” başlıyor.

Program ile lise ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere, gençlerin sosyal girişimcilik ile ilgili farkındalıklarının, bilgi ve yetenek setlerinin artırılması ve başarılı sosyal girişimcilik modellerinin desteklenerek hayata geçirilmesine destek olunması hedefleniyor. Programa başvurular 31 Mart 2019 tarihine kadar yapılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 09:43
  1. Gençler için Sosyal Girişimcilik Programı
  2. Ankara Kalkınma Ajansı
  3. sosyal girişimcilik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dijital oyunda rekor ihracat
    1. Dijital oyunda rekor ihracat
    2. AK Parti Samsun belediye başkan..
    3. Gençler için Sosyal Girişimcilik..
    4. Maltepe'de "Sömestr Tatili Çocuk..
    5. TCMB 33.7 milyar TL kâr payı avansı..
    6. AK Parti Rize belediye başkan adayları..
    7. Çocuklar ‘enerji dedektifi’ olacak
    8. Şehit ve gazi yakınları haftaya atanacak
    9. Yeni işyeri sayısı artıyor
    10. AK Parti Van belediye başkan adayları..
    11. Meksika'da patlama: 20 ölü, 60 yaralı
    12. 2022 müjdesi
    13. Sunny'den 350 kişilik ek istihdam
    14. Adanaspor, Moussa Bagayoko'yu transfer..
    15. İmamoğlu araya kaynamaya çalıştı:..
    16. Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman..
    17. Beykoz'da yolcu otobüsü devrildi
    18. Müteahhit ne yapsın?
    19. Karayolları kapalı yol durumu |..
    20. GÜNDEM / 19 Ocak 2019
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!