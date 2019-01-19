Gençler için Sosyal Girişimcilik Programı Ankara Kalkınma Ajansı, gençlerin sosyal girişimcilik ile ilgili farkındalıklarını artırmayı hedeflediği “Gençler için Sosyal Girişimcilik Programına” başlıyor.

Ankara Kalkınma Ajansı, “Gençler için Sosyal Girişimcilik Programına” başlıyor. Program ile lise ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere, gençlerin sosyal girişimcilik ile ilgili farkındalıklarının, bilgi ve yetenek setlerinin artırılması ve başarılı sosyal girişimcilik modellerinin desteklenerek hayata geçirilmesine destek olunması hedefleniyor. Programa başvurular 31 Mart 2019 tarihine kadar yapılacak.

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