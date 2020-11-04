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Spor Gençler Avrupa Judo Şampiyonası başladı
Spor

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası başladı

Hırvatistan'da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde Salih Yıldız ve Özlem Yıldız, bronz madalya kazandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 23:53:09 -
Gençler Avrupa Judo Şampiyonası başladı

ANKARA (AA) - Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular Salih Yıldız ve Özlem Yıldız, bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası başladı.

Şampiyonanın ilk gününde erkekler 60 ve 66, kadınlar 48, 52 ve 57 kiloda müsabakalar yapılırken, 8 milli sporcu tatamiye çıktı.

Erkekler 60 kiloda mücadele eden ve ilk turu maç yapmadan geçen Salih Yıldız, ikinci turda Macar Andras Vida, çeyrek finalde Fransız Romain Valadier Picard'ı yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Ukraynalı Oleh Veredyba'ya yenilen Salih, üçüncülük maçında Hollandalı Emiel Jaring'i mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 57 kiloda Türkiye'yi temsil eden Özlem Yıldız, ilk maçında Slovenyalı Kaja Kajzer, ikinci turda Rus Irina Zueva, çeyrek finalde Polonyalı Zuzanna Logozna'yı mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Sırp Marica Perisic'e yarı finalde yenilen Özlem, bronz madalya maçında Macar Andrea Karman'ı ipponla mağlup etti ve üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

İlk gün tatamiye çıkan Hanife Özcan, Zeliha Cinci, Hasret Bozkurt, Emirhan Karahan, Ejder Toktay ve Muhammed Demirel ise madalya kazanamadı.

Şampiyonanın ikinci gününde kadınlarda 63 kiloda Habibe Afyonlu ve Ayten Yeksan, erkeklerde 81 kiloda Muhammet Mustafa Koç, 73 kiloda Bayram Kandemir ve Umalt Demirel madalya mücadelesi verecek.

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