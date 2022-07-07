  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Genç yıldızımız Juventus'ta
Spor

Genç yıldızımız Juventus'ta

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren 17 yaşındaki Türk milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus ile her konuda anlaşmaya vardı. Genç yıldızın, İtalyan devi ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 19:12:00 -
Genç yıldızımız Juventus'ta

Geçen sezon Bayern Münih formasıyla farklı yaş kategorilerinde çıktığı 20 maçta 6 gol ve 8 asist üreten Kenan Yıldız, Alman devinden ayrıldı. Münih ile sözleşmesi biten 17 Yaş Altı Milli Takımımızda forma giyen Yıldız'ın yeni rotası İtalya oldu.

Sözleşme imzalayacak

İtalya basınından Nico Schira'nın haberine göre; Kenan Yıldız, Juventus ile her konuda anlaşmaya vardı ve 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. Barcelona'nın da 17 yaşındaki futbolcuya ilgisi olduğu ve Juventus ile imzalamadan önce genç yıldızla görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Milli Formayla 3 gol attı

2021 yılından itibaren Türkiye U17 Milli Takımı'nın da formasını giyen Kenan Yıldız, çıktığı 10 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23