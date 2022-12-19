Genç yaşta kalp krizini önlemek için hemen bunu yapın

Yeni Akit Ankara

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, genç yaşta meydana gelen kalp krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kalp krizinde önemli risk faktörleri var

Kalp damar hastalığının daha çok erkek ve yaşlı insanlarda daha sık görüldüğünü ancak son zamanlarda gençlerde de görülmeye başladığını kaydeden Prof.Dr. Mehmet Baltalı, “Kalp krizi için belirli risk faktörleri vardır. Bu risk faktörleri; sigara içmek, tansiyon hastalığı, şeker yüksekliği, kolesterol yüksekliği gibi rahatsızlıklardır. Bunlar ile birlikte ileri yaştaki kişilerde ve erkeklerde daha yaygın görülmektedir” dedi.

Genetik faktör de etkili oluyor

Kalp krizinde genetik faktörlerin de etkisi olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Bu etkenler gençlerde ise kalp krizi sıklığının artmasına neden olmuştur. Birinci derece yakınlarından herhangi birinin erken yaşta kalp krizi geçirmesi genetik bir faktör oluşturmaktadır. Bundan dolayı bu kişilerin kalp krizi geçirme ihtimali daha fazladır. Özellikle sigara içmekten ve kalp krizine neden olacak diğer risklerden kaçınmak gerekmektedir. Genç bireylerin sigara içmesi, düzensiz beslenmesi ve sağlıksız yaşam tarzı kalp krizi geçirme riskini arttırabilir.” uyarısında bulundu.

Ailede varsa risk faktörleri kontrol edilmeli

20 yaş ve üzerindeki gençlerin ailesinde erken yaşta kalp krizi geçiren biri varsa, bu bireylerin de kalp krizi geçirme ihtimali bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Baltalı, bundan dolayı bu kişilerin risk faktörlerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini, özellikle sigara kullanımından kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Göğüs ağrısı en önemli belirtisi

Genç ve yaşlı kişilerde kalp krizi geçirme belirtilerinin aynı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Bazı kişilerde herhangi bir belirti ya da şikayete neden olmazken kişilerin çoğunda görülen belirtiler göğüs ağrısıdır. Bu tür durumlar hayati tehlike içerebilir. Bundan dolayı kalp krizi geçirme anında 112 aranmalı ya da yanından bulunan kişiler tarafından hastaneye götürülmelidir.” dedi.