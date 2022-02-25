Genç Ukrayna askeri ve 12 arkadaşı Ruslara küfredince...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden çok çarpıcı bir haber geldi. Ukrayna ve Romanya kıyılarında konuşlandırılan Ukrayna askerleri, Rus birlikleri tarafından kuşatıldı. Rus denizciler telsizle 'teslim olun yoksa bombalanacaksınız' derken, Ukraynalı genç asker küfredip 'buradan defolup gidin' dedi. Bu, Ukraynalı askerlerin son sözleri oldu. 13 asker vurularak öldürüldü...

Rusya ile Ukrayna arasında savaş her an daha da endişe verici boyutlara ulaşırken, Karadeniz’deki Yılan Adası’nı koruyan Ukrayna askerleri ile Rus savaş gemisindeki askerler arasındaki çatışmadan çok sarsıcı bir haber geldi.

13 kişi olduğu iddia edilen küçük bir asker birlik, Odessa bölgesindeki Snake Island'a yerleştirildi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi başlatmasının ardından bölgeyi savunmaya başladı. Bir telsiz mesajında, genç bir asker gemideki bir denizci arkadaşlarına, 'Bu Rus askeri savaş gemisi' şeklinde seslendi.

Telsizden daha sonra, ''Kan dökülmesini ve gereksiz kayıpları önlemek için silahlarınızı bırakmanızı ve teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde bombalanacaksınız'' yanıtı geldi.

13 asker öldürüldü

Ancak Ukrayna sınır muhafızları Rus askerlerine küfürlü bir şekilde ''Buradan defolup gidin, teslim olmayacağız'' dedi. Bu, askerlerin son sözleri oldu. Telsizdeki Rus askerlerinin meydan okuyan Ukraynalılara karşı lanet ettikleri duyulduktan kısa süre sonra Ukraynalı askerlerin hepsi hava bombardımanında öldürüldü.

Sosyal medyada dolaşan görüntüde ise Yılan Adası'nın bombalanma anı kameraya yansıdı. Kamerada bombalamadan önceki bir asker de kadraja girdi.

Kahraman ilan edilecekler

Zelensky de askerlerin ölümünü kabul etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, askerlerin "cesaretini" takdir eden bir açıklama yaptı ve tümünün "savaş kahramanı ilan edileceğini" duyurdu.