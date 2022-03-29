Genç şahıs silahla öldürülmüş halde bulundu!
Malatya'da silahla vurulan Enes Yıldırım adlı 24 yaşındaki bir genç, ölü olarak bulundu.
Malatya'da silahla vurulan Enes Yıldırım adlı 24 yaşındaki bir genç, ölü olarak bulundu.
Olay saat 22.30 sıralarında Battalgazi İlçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi.
Eski Malatya yolu üzerinde bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşların haber vermesine üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, silahla vurulan Enes Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.