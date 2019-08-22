Genç MÜSİAD Eskişehir’den Rektör Çomaklı’ya ziyaret Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Bilen ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Bilen ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı ziyaret etti.

Rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette Bilen ve beraberindeki heyet, Prof. Dr. Çomaklı’ya çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Çomaklı ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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