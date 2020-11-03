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Spor Genç milli judocular, Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye çıkıyor
Spor

Genç milli judocular, Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye çıkıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:49:33 -
Genç milli judocular, Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye çıkıyor

ANKARA (AA) - Gençler Avrupa Judo Şampiyonası, yarın Hırvatistan'ın Porec kentinde başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 15 milli sporcu madalya için tatamiye çıkacak.

Organizasyonda 40 ülkeden 177'si kadın, 235'i erkek olmak üzere toplam 412 sporcu mücadele edecek.

Şampiyonanın ilk gününde; kadınlar 48 kiloda Hanife Özcan, 52 kiloda Zeliha Cinci, 57 kiloda Özlem Yıldız ve Hasret Bozkurt; erkekler 60 kiloda Salih Yıldız ve Emirhan Karahan, 66 kiloda Muhammed Demirel ve Ejder Toktay kürsü mücadelesi yapacak.

Organizasyonda 5 Kasım Perşembe günü kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu ve Ayten Yeksan, erkekler 73 kiloda Bayram Kandemir ve Umalt Demirel, 81 kiloda Muhammet Mustafa Koç madalya arayacak.

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nın son günü olan 6 Kasım'da erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın ile 100 kiloda Mert Şişmanlar tatamiye çıkacak.

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