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Gündem Genç kız tacizciyi böyle yakalattı
Gündem

Genç kız tacizciyi böyle yakalattı

Yeniakit Publisher
2024-08-17 20:27:00 - 2024-08-17 20:28:36

İstanbul'da yemek siparişini getirdiği kadını taciz ettiği ileri sürülen kurye gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya platformlarında "Verdiğim sipariş üzerine 3 gündür taciz ve takip ediliyorum." başlığıyla yer alan paylaşımla ilgili çalışma başlatıldı.

 

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede, internet üzerinden verilen yemek siparişini getiren İ.Ç. (35) isimli kuryenin, D.K. (26) adlı sipariş sahibini arayarak taciz ettiğini belirledi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan İ.Ç'nin 11 suç kaydı olduğu tespit edildi.
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