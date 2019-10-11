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Genç kız evinde intihar etmişti! O vekil ilk kez konuştu

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, evinde intihar eden Nadira Kadirova'nın ölümünün ardından açıklamalarda bulundu.

11 Ekim 2019 Cuma 11:29
Genç kız evinde intihar etmişti! O vekil ilk kez konuştu

Yargı paketinin görüşmelerinin sürdüğü TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, 23 yaşındaki Nadira Kadirova'nın kuşkulu ölümüyle ilgili, Şirin Ünal'ı açıklama yapmaya çağırdı.

Onu gönderemeden kendisini gönderdi

O sırada TBMM Genel Kurulu'nda olan Ünal söz istedi. Kadirova'nın Ocak ayından bu yana 20 yıldır MS hastası olan eşine bakan 2 yardımcıdan biri olduğunu belirten Ünal, "Son iki üç aydır psikolojik yapısındaki bozulmaları fark edince ikinci elemanı aldık, onu gönderemeden kendisini gönderdi, Allah rahmet eylesin" dedi.

Olay gününü anlattı

Ünal, olay günü yaşananları ise şöyle anlattı:

"Olayın 5'inci dakikasında polisimiz, ambulansımız ve itfaiyemiz geldi. Biz, onlar gelene kadar beş dakika içerisinde, küçük kızımla beraber kendisini kilitleyip intihar ettiği odanın kapısını kırmaya çalıştık - omzum hâlâ ağrıyor- ama başarılı olamadık maalesef. 3-4 polisimiz oda kapısına yüklenip kapıyı açtılar, hemen sedyeye koyup hastaneye kaldırdılar. Yarım saat sonra Ankara Emniyet Müdürümüz yanımızdaydı, birkaç dakika sonra da nöbetçi savcımız yanımızdaydı. Ben her ikisine de, ne gerekiyorsa, elimden gelen bütün kolaylığı göstereceğimi söyledim. Dolayısıyla tüm aile fertlerimiz, yatalak olan eşim dâhil, ikinci çalışan kızcağız dâhil o gece, gece yarısına kadar polislerimize ifadelerimizi verdik. "

"Parmak izi verdim"

Şirin Ünal, savcıya olayı 15 dakika boyunca baştan sona anlattığını belirterek, milletvekili dokunulmazlığı olmasına karşın parmak izi verdiğini ifade etti. Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani ondan sonraki bütün işlemler emniyetin ve savcılığın talimatları doğrultusunda devam etti. Hatta o gece ben milletvekili dokunulmazlığını bir kenara bırakarak bu 'swap' işlemleri denilen -ben de bu kelimeyi yeni öğrendim, iki hafta önce- parmak izleri falan filan, işte, barut izi var mı falan, bunların tamamını verdim. Dolayısıyla, değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım; ben milletvekili dokunulmazlığını bir kenara bırakarak polisimize ve savcımıza bu olayla ilgili tüm bildiklerimi, gördüklerimi anlatmaya çalıştım, anlattım. Hiçbirimizin başına böyle tatsız bir olayı vermesin, sizlere de vermesin, bana da vermesin."

Beni ve ailemi yerin dibine soktular

"Tabii, bazı çevreler, benim geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığım çalışmalardan hoşnutsuz olanlar, huzursuz olanlar bunu fırsata çevirip beni ve ailemi yerin dibine kadar soktular. Allah bu duruma hiçbirinizi düşürmesin. Şu anda savcılığımızın soruşturması devam ediyor. Bana düşen her türlü görevi ben yaparım, ne lazımsa yaparım diyorum."

İslam, daha sonra tekrar söz alarak açıklamaları nedeniyle Ünal'a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 11:29
  1. Ankara
  2. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam
  3. Nadira Kadirova
  4. Şirin Ünal

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