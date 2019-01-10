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Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...

İzmir'de, kadın hastalarının mahrem görüntülerini çekerek bir internet sitesi aracılığıyla yaydığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 Ocak 2019 Perşembe 06:28
Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...

Alınan bilgiye göre, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinin bir kliniğinde görevli olduğu belirtilen doktor E.B.Ç. bir hastasının polise, muayene sırasındaki mahrem görüntülerinin internette yer aldığı şikayeti üzerine gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen E.B.Ç'nin bilgisayarı ve cep telefonu da incelemeye alındı. Emniyette ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli doktor, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

"Muayene ederken kapıyı kilitlemişti"

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polise başvuran genç kadının ise ifadesi ortaya çıktı. Genç kadın ifadesine, "Muayene ederken kapıyı kilitlemişti. İçerde de başka biri bulunmuyordu. Bu bedenle başka birinin bu videoyu çekmesi imkansız. Muhtemelen yaka kamerası kullanmış. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

"İdari ve yasal soruşturma başlatıldı"

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığından yapılan açıklamada, olayın Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında olmadığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Hastanemiz bünyesinde oluştuğunu tespit ettiğimiz siber suçlar kapsamında, kişisel verilerin saklanması ve paylaşılması konusunda suç işlediği şüphesi oluşan personelimiz açığa alınmış, hakkında idari ve yasal soruşturma başlatılmıştır."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 06:13
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