Genç bir cilde sahip olmak, dinç görünmek herkesin hakkı. yıllar içerisinde izler yüzümüzde yer edinse de sorunların üstesinden gelmek, bu durumu yavaşlatmak elbetteki mümkün. Peki ama genç görünmenin yolları neler? Genç görünmek için ne yenilmeli? Genç görünmek için nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

Cildin genç ve sağlıklı görünmesi aslında çok basit. En başta beslenme stilinizle cildinizin görüntüsü doğru orantılıdır. Ne yerseniz, cildiniz bunu gösterir. Bu nedenle sağlıklı beslenerek ve sıvı tüketimini dengeleyerek, cildin taze kalamsını sağlayabilirisiniz.

Aynı zamanda yapılan egzersizler de kan dolaşımını hızlandıracacağı ve en az kan giden bölge olan yüzümüzü renklendireceği için oldukça büyük bir etkisi olacaktır.

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Genç görünmek için ne yenilmeli?

Doğal ve sadeden yana olduğunuzda cildinizdeki ışıltıyı fark edeceksiniz. Bunun yanı sıra az yemek de büyük bir etkendir.

5'den fazla besini bir arada tükettiğinizde, etkileşime girebilme olasılıkları olduğu için, yararı daha da az alacaksınız. Dolayısıyla yediğiniz besinlerin de hakkını vermelisiniz.

Birlikte tüketilmemesi gereken besinler

FESLEĞEN

Fesleğenin cilt için birçok faydası vardır. Cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olarak cildin pürüzsüz ve parlak olmasını sağlar.

HAKİKİ ZEYTİNYAĞI

Cildi temizleyen ve mikropların atılmasını sağlayan zeyitnyağı, vücuttaki yağ yakımını da destekler. Genç ve sıkı bir cilt için, zeytinyağını düzeyli bir şekilde tüketin ve cildinize uygulayın.

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BROKOLİ

Yine cilt için oldukça faydalı bir sebzedir. Cildin yenilenmesini ve nemli kalmasını sağlar ve cilt kuruluğunu önler. Özellikle hafif yağlı şekilde hazırlanmış olan brokolileri tüketmek faydalıdır.

HAVUÇ

A vitamini öncüsü olan beta karoten deposudur. Havuç ve turuncu renkli sebzeler, güneş koruması sağlar. Ciltteki elastikiyeti korur, kurumayı önler.

Yaşlanmayı geciktirici besinler

NAR

Nar, yüksek antioksidan içeriği nedeniyle ‘süper besin’ olarak adlandırılıyor. Nar ve nar suyu, genişlemiş damarların görünümlerini azaltarak cildin daha sağlıklı görünmesini sağlıyor.

LİKOPEN İÇEREN MEYVELER

Kırmızı üzüm, kızılcık, çilek, kiraz, mürdüm eriği gibi kırmızı meyvelerin hepsi, cilt için en iyi potansiyel antioksidan görevi yürütüyor.

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YEŞİL ÇAY

En zengin antioksidan kaynağı olarak gösterilen yeşil çay, aknenin doğal tedavisinde kullanılıyor. Cildi sıkılaştırıcı etki gösteriyor.

Genç görünmek için nelere dikkat edilmeli?

Dişlerinize özen gösterin.

Tırnak bakımını aksatmayın.

Düzenli egzersiz ve spor yapın.

Bol su tüketin.

Tuz tüketimini azaltın.

Protein tüketimini eksik etmeyin.

Yeşil yapraklı sebzeler tüketin.

Stresten uzak durun.

Yeterli uyuyun.

Güneşten korunun.

Vitamin tüketin.

Cilt bakımını ihmal etmeyin.

Sık sık yüzünüzü yıkayın.

Soğuk su kullanımını artırın.

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