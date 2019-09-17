0553 313 94 23

Genç görünmenin yolları neler? Genç görünmek için ne yenilmeli?

Genç bir cilde sahip olmak, dinç görünmek herkesin hakkı. yıllar içerisinde izler yüzümüzde yer edinse de sorunların üstesinden gelmek, bu durumu yavaşlatmak elbetteki mümkün. Peki ama genç görünmenin yolları neler? Genç görünmek için ne yenilmeli? Genç görünmek için nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

17 Eylül 2019 Salı 14:38
Genç görünmenin yolları neler? Genç görünmek için ne yenilmeli?

Genç bir cilde sahip olmak, dinç görünmek herkesin hakkı. yıllar içerisinde izler yüzümüzde yer edinse de sorunların üstesinden gelmek, bu durumu yavaşlatmak elbetteki mümkün. Peki ama genç görünmenin yolları neler? Genç görünmek için ne yenilmeli? Genç görünmek için nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

Cildin genç ve sağlıklı görünmesi aslında çok basit. En başta beslenme stilinizle cildinizin görüntüsü doğru orantılıdır. Ne yerseniz, cildiniz bunu gösterir. Bu nedenle sağlıklı beslenerek ve sıvı tüketimini dengeleyerek, cildin taze kalamsını sağlayabilirisiniz.

Aynı zamanda yapılan egzersizler de kan dolaşımını hızlandıracacağı ve en az kan giden bölge olan yüzümüzü renklendireceği için oldukça büyük bir etkisi olacaktır.

Pürüzsüz bir cilt için ne yapılmalı?

Genç görünmek için ne yenilmeli?

Doğal ve sadeden yana olduğunuzda cildinizdeki ışıltıyı fark edeceksiniz. Bunun yanı sıra az yemek de büyük bir etkendir. 

5'den fazla besini bir arada tükettiğinizde, etkileşime girebilme olasılıkları olduğu için, yararı daha da az alacaksınız. Dolayısıyla yediğiniz besinlerin de hakkını vermelisiniz.

Birlikte tüketilmemesi gereken besinler

FESLEĞEN 

Fesleğenin cilt için birçok faydası vardır. Cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olarak cildin pürüzsüz ve parlak olmasını sağlar.

HAKİKİ ZEYTİNYAĞI

Cildi temizleyen ve mikropların atılmasını sağlayan zeyitnyağı, vücuttaki yağ yakımını da destekler. Genç ve sıkı bir cilt için, zeytinyağını düzeyli bir şekilde tüketin ve cildinize uygulayın.

Bebek gibi bir cilt için ne yapmalı?

BROKOLİ

Yine cilt için oldukça faydalı bir sebzedir. Cildin yenilenmesini ve nemli kalmasını sağlar ve cilt kuruluğunu önler. Özellikle hafif yağlı şekilde hazırlanmış olan brokolileri tüketmek faydalıdır.

HAVUÇ

A vitamini öncüsü olan beta karoten deposudur. Havuç ve turuncu renkli sebzeler, güneş koruması sağlar. Ciltteki elastikiyeti korur, kurumayı önler.

Yaşlanmayı geciktirici besinler

NAR

Nar, yüksek antioksidan içeriği nedeniyle ‘süper besin’ olarak adlandırılıyor. Nar ve nar suyu, genişlemiş damarların görünümlerini azaltarak cildin daha sağlıklı görünmesini sağlıyor.

LİKOPEN İÇEREN MEYVELER

Kırmızı üzüm, kızılcık, çilek, kiraz, mürdüm eriği gibi kırmızı meyvelerin hepsi, cilt için en iyi potansiyel antioksidan görevi yürütüyor.

Likopen nedir ne işe yarar ? Hangi besinlerde bulunur?

YEŞİL ÇAY

En zengin antioksidan kaynağı olarak gösterilen yeşil çay, aknenin doğal tedavisinde kullanılıyor. Cildi sıkılaştırıcı etki gösteriyor.

Genç görünmek için nelere dikkat edilmeli?

  • Dişlerinize özen gösterin.
  • Tırnak bakımını aksatmayın.
  • Düzenli egzersiz ve spor yapın.
  • Bol su tüketin.
  • Tuz tüketimini azaltın.
  • Protein tüketimini eksik etmeyin.
  • Yeşil yapraklı sebzeler tüketin.
  • Stresten uzak durun.
  • Yeterli uyuyun.
  • Güneşten korunun.
  • Vitamin tüketin.
  • Cilt bakımını ihmal etmeyin.
  • Sık sık yüzünüzü yıkayın.
  • Soğuk su kullanımını artırın.

Tüm cilt tipleri için gerginlik sağlayan aloe vera maskesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 14:38
  1. Genç görünmenin yolları neler
  2. Genç görünmek için ne yenilmeli?
  3. genç görünme tüyoları
  4. 40 yaşındayken 25 görünmenin yolu
  5. genç görünmek için nasıl giyinmeli
  6. yüz güzelliği için nasıl beslenmeli
  7. cilt güzelliği için beslenme
  8. cilt lekeleri için ne yemeli
  9. cildi güzelleştiren kuruyemişler
  10. cildi güzelleştiren formüller
  11. cildi güzelleştiren içecekler
  12. cildi güzelleştiren vitaminler
  13. cildi güzelleştiren yiyecekler
  14. Cildi güzelleştiren baharatlar
  15. Cildi güzelleştiren besinler
  16. cildi güzelleştiren iksir
  17. cildi güzelleştiren beslenme
  18. cildi güzelleştiren bitki çayları
  19. cildi güzelleştiren tüyolar
  20. güzel cilt için ne yemeli
  21. modern gorunmek
  22. cildin parlaması için ne yapmalıyız
  23. daha genç görünmek için
  24. daha genç görünmek içinne yapılmalı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından dikkat çeken çıkış: CHP'li o belediyeye kayyım atansın
    1. Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından..
    2. TOKİ yüzde 22 indirim kampanyası iptal..
    3. Yaralı Kanarya yeni haftaya hızlı..
    4. Genç görünmenin yolları neler? Genç..
    5. Fenerbahçe’den flaş karar! TFF’ye..
    6. Sahil Güvenlik'ten 'lastik bot'..
    7. Uçaklar bomba yağdırdı! İran askerleri..
    8. MHP’den Kılıçdaroğlu’nun..
    9. Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’dan..
    10. Korkunç manzara! Trol ağına insan..
    11. Çankaya Köşkü sırrı ortaya çıktı!..
    12. Bölgede gerilim tırmanıyor! İran..
    13. Çaykur Rizespor’da “Okul-Kulüp”..
    14. Çarşamba’da feci kaza! 4 yaralı
    15. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı..
    16. Türkiye korkusu bunu da yaptırdı.....
    17. Diyarbakır'daki evlat nöbeti büyüyor!..
    18. Erdoğan'dan Putin ve Ruhani'ye sürpriz..
    19. Poğaça kabartmanın püf noktaları..
    20. Türkiye Aile Meclisi, Bakan Soylu’ya..
    21. Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi..
    22. Patlıcan sapının basura etkisi var mı..
    23. Göz seyirmesi neden olur? Göz..
    24. Topuk çatlağı neden olur ve nasıl..
    25. Cep telefonu nasıl temizlenir? Cep..
    26. Türkiye Aile Meclisi, Bakan Soylu’ya..
    27. Seslere karşı aşırı duyarlıysanız..
    28. Araba lastiği nasıl parlatılır? Araba..
    29. Galatasaray'a Neymar müjdesi geldi
    30. Meyve kabukları ne işe yarar?..
    İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil Meclis'te olmamalı
    İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil Meclis'te olmamalı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    Morgül, Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı
    Morgül, Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı
    Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü