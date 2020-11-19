Genç girişimciler yenilenebilir enerji projeleri geliştiriyor

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını yerli ve milli yenilenebilir enerji üretim modülleriyle azaltmayı hedefleyen genç girişimciler, Teknopark Ankara'da kurdukları şirkette yenilikçi projeler geliştiriyor.



Teknopark Ankara'da 4 genç girişimci tarafından enerji sektörüne yenilik getirmek ve Ar-Ge ürünleri geliştirmek amacıyla kurulan Sputek Teknoloji, Türkiye'ye bu alanda katma değerli ürünler kazandırmak için çalışıyor.

Ülkenin enerji alanındaki dışa bağımlılığını yerli ve milli yenilenebilir enerji üretim modülleriyle azaltmayı ve genişleyen "temiz enerji" pazarında yer alarak ihracat yapmayı planlayan şirketin, 2 patentli, 2 de patent başvuru sürecinde projesi bulunuyor.

Şirket, Teknopark Ankara desteğiyle "Teknolojik Ürün" belgeli projeler de yürütüyor.

Sputek Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Ömer Kaan Coşkun, AA muhabirine, şirket bünyesinde geliştirilen yenilikçi projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yürüttükleri Per-Pv Panel Projesi ile ilgili bilgi veren Coşkun, yeni bir güneş paneli tasarımıyla verimliliği yükseltmeyi ve metrekare başına düşen elektrik enerjisi üretimini artırmayı hedefledikleri bu projede ayrıca güneş enerjisi sistemlerinin maliyetlerini azaltmaya çalıştıklarını ifade etti.

Coşkun, proje sayesinde güneş enerjisi santrallerinin kurulumundaki yüksek maliyetler, çatı alanlarının elektrik ihtiyacını karşılamada yetersiz olması ve geleneksel panellerin bina statik yapısının kaldıramayacağı ağırlıkta olması gibi problemlerin çözüleceğini dile getirdi.

- Dalgadan elektrik enerjisi üretimi

Deniz dalgalarının ürettiği kinetik enerjiden elektrik enerjisi elde etmek amacıyla da bir proje geliştirdiklerini geliştirdikleri belirten Coşkun, bu projede elektrik üretilen milin tasarımında yaptıkları yenilikle benzer projelerden farklılaştıklarını belirtti.

Coşkun, şöyle devam etti:

"Bu sayede var olan dalga enerji sistemlerinden daha verimli, 15-30 santimetre dalga boylarında verimli enerji üretebilen bir sistem ortaya çıktı. Bu da enerji ürettiğimiz dalga modülünün mevcut sistemler gibi sadece okyanus ortası veya aşırı dalgalı denizlerde değil kıyı şeridi müsait olan veya daha durgun denizlerde de kullanılabilmesini sağlayacak."

Dalga enerjisi sürekliliğe sahip bir enerji tipi olduğu için tek bir dalga modülüyle 4 evin günlük enerji ihtiyacının, küçük ölçekli bir dalga enerji santraliyle ise ortalama bir köyün enerji ihtiyacının karşılanabileceğine dikkati çeken Coşkun, güneş enerjisi santralleriyle 100 metrekarelik bir alanda üretilecek enerjinin geliştirdikleri dalga enerjisi modülleriyle 1 metrekarelik bir alanda üretilebileceğini söyledi.

- Kendi elektriğini karşılayan çardak

Coşkun, doğa parklarında ziyaretçilere verilen hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik olarak da Akıllı Çardak Projesi'ni geliştirdiklerini söyledi.

Akıllı çardağın yeni ve modern bir çardak tasarımının güneş enerjisiyle birleştirilmiş hali olduğunu belirten Coşkun, "Projemizde güneş panelleriyle üretilecek enerji, akü sistemiyle depolanarak çardakta bulunacak televizyon, şarj ünitesi ve aydınlatma sisteminin enerjisini karşılayacak. Bir kez maksimum depolamaya ulaşan sistem, 2 gün boyunca kendi elektriğini karşılayabilecek." dedi.



