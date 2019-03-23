Genç: "Cumhur İttifakı milletin kendisidir"

Cumhur İttifakı Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, Cumhur İttifakı’nın milletin ortak sesi olduğunu söyledi.

MHP Ortahisar İlçe Başkanı Murat Gedikli ile mahalle ziyaretlerine devam eden Başkan Genç, "İç ve dış güçlerin bütün algı operasyonlarına rağmen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı’nı hayata geçirerek milletimizin sesine tercüman olmuştur. Cumhur İttifakı Türk milletinin ortak sesi ve talebidir... Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. Şu ana kadar bütün algı operasyonlarına rağmen Cumhur İttifakı’na nifak sokamamışlardır. Bütün Türkiye’de ve Trabzon’da Cumhur İttifakı sorunsuz bir şekilde işliyor. Biz MHP il ve ilçe başkanlarıyla birlikte seçim çalışmalarımızı büyük bir azim ve heyecanla yürütüyoruz. Trabzon’da Cumhur İttifakı sorunsuz işliyor" dedi.

AK Parti ile MHP’nin Türkiye’nin en zor zamanlarında bütün mülahazaları bir tarafa bırakarak birlikte hareket ettiğini belirten Başkan Genç, "MHP ve AK Parti ülkemizin bekası için; zor zamanlarda hep birlikte hareket etti. Olması gereken de buydu zaten... Hiçbir şey ülkemizin geleceğinden ve bekasından daha önemli olamaz. AK Parti ve MHP şu anda vatan mücadelesi veriyor. Bu anlamda 31 Mart Yerel seçimlerinde de sağlanan mutabakat ve işbirliğine sadakatle bağlı kalacağız. Trabzon’umuzun öncelik arz eden, çözülmesi gereken sorunları vardır. Bunları çözmek ve halkımızı daha iyi yaşam koşullarına kavuşturmak için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız." diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kritik zamanlarda izlediği sağduyulu ve uzlaşmacı politikayla diğer partilerden farkını ortaya koyduğunu belirten Başkan Genç, "Ülkemizin içinde bulunduğu özel şartlar MHP ile AK Parti’nin kaderini birleştirmiştir. Önümüzdeki yerel seçimlerde de AK Parti ve MHP ittifakı halkımızın teveccühünü alarak seçimlerden zaferle çıkacaktır. Bundan en ufak bir şüphe duymamaktayım. MHP ve AK Parti bu vatana sahip çıkmıştır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın... Trabzon’da da AK Parti ve MHP ittifakı sağlanan mutabakat gereği birlikte hareket ederek yerel seçimlere damgasını vuracaktır. Bu anlamda halkımızın bize güvenini boşa çıkarmamak için bütün gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.