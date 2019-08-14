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Gemici başpehlivan

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 15.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 01:19
Gemici başpehlivan

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 15. Geleneksel Kültür, Sanat, Doğa ve Turizm Festivali etkinlikleri çerçevesinde yapılan ’Geleneksel Başpehlivanlık Yağlı Güreşleri’ne damga vuran Samsunlu Tanju Gemici, başpehlivan oldu.


Etkinlikte yapılan konuşmalarda güreşin ve Kunduz Yağlı Güreşleri’ne olan ilginin önemine değinildi. Daha önce 4 yıl üst üste güreş ağalığı yapan Bilal Acar ilçede ve ülkede güreşin bir yerlere gelmesi için büyük aşama kaydedildiğini belirtirken bu yıl da 2020 yılının ağalığını 355 bin liraya Halil İbrahim Çiçek aldı. Kıran kırana geçen başpehlivanlık güreşlerinde ünlü pehlivanlar birer birer elenirken final güreşi Nedim Gürel ile Tanju Gemici arasında gerçekleşti. Final güreşinde rakibi Nedim Güreli yenen Tanju Gemici, 15. Geleneksel Başpehlivanlık Güreşleri’nde başpehlivan oldu. Binlerce vatandaşın izlediği yağlı güreşleri Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, eski bakanlardan Kürşat Tüzmen, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve çok sayıda güreşsever takip etti. Etkinlikte bir de sürpriz yaşandı. Güreşmesi beklenen Vezirköprülü milli güreşçi Erol Fidan hakem olarak görev yaptı.


İlginin her yıl daha da arttığı yağlı güreşlere 66’sı başpehlivan toplam bin pehlivanın katıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 01:19
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