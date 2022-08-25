Gelmesi an meselesi.. Tekrar Süper Lige dönüyor!

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Cengiz Ünder konusunda girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar mutlu sona yakın. Okan Buruk'un çok istediği oyuncuların başında gelen Cengiz için görüşmeleri sıklaştıran sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu takıma katıp rakiplerine korku vermek istiyor. Şu ana kadar 9 transfer yapan Galatasaray, 10. transferi Cengiz ile yapıp ileri ucu tamamlamak istiyor.

Galatasaray'da Cengiz Ünder bombası her an patlayabilir. Marsilya'da mutsuz olan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cengiz Ünder için sarı-kırmızılılar devreye girdi. Cengiz'i 1 yıl kiralamak için büyük çaba gösteren Galatasaray yönetimi bu transferi çok istiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Karşılaşmayı 10 kişi götüren Marsilya'da Igor Tudor, 82. dakikada gelen galibiyet golü sonrası 83'te Cengiz Ünder'i oyundan çıkardı. Milli oyuncu 65. dakikada oyuna girmiş ve ilginç bir şekilde dakikalar sonra kenara alınmıştı. Bu olayın ardından Cengiz Ünder Marsilya ile tüm bağını kopardı.

Galatasaray yönetimi bu olayın ardından Cengiz Ünder ile bağlantı kurdu. Yıldız oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken bu transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



