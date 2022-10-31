Gelir gelmez Fatih Terim'i solladı...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Terim'i geride bırakarak Süper Lig tarihine geçti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Terim'i geride bırakarak Süper Lig tarihine geçti.
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti.
Güneş'in bu galibiyetle birlikte kariyerinde mağlup ettiği Süper Lig ekibi sayısını 51'e yükseldi. Süper Lig tarihinde daha önce 50 farklı rakibi mağlup etme başarısı gösteren Fatih Terim'in başarısını elinden alan Şenol Güneş bu alanda zirvenin yeni sahibi oldu.
Şenol Güneş, Süper Lig tarihine geçti.
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