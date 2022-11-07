  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Gelin ve kaynana tartışmasında kan aktı! Birbirlerini bıçakladılar
Yerel

Gelin ve kaynana tartışmasında kan aktı! Birbirlerini bıçakladılar

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gelin ve kaynana aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerini bıçaklayarak yaraladılar.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 18:55:00 - 2022-11-07 18:57:51
Gelin ve kaynana tartışmasında kan aktı! Birbirlerini bıçakladılar

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gelin ve kaynanası, çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaraladı. Hastanede tedavileri yapılan ikili daha sonra polis tarafından karakola götürüldü.

Olay, dün Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre N.Y. ve F.Y. isimli gelin ile kaynana arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İki taraf da birbirlerine bıçakla saldırmaları sonucu yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Olayın ardından gelin kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı kaynanayı ve olay yerinden kaçan gelini bulup hastaneye götürdü.

Hastanede tedavi edilen gelin ve kaynana ardından işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23