Gelin buketi nasıl yapılır? Hangi çiçekten gelin çiçeği olur?

Gelin Buketi Yapımı

Gelin buketleri için gelinliğin en büyük tamamlayıcısı diyebiliriz. Bazı gelin adayları gelinlik firmalarının verdiği hazır modellerle yetinirken bazıları da günlerce araştırma yapabiliyor. Görünümüne hareket, düğününe renk katacak gelin buketini kendiniz yapmaya ne dersiniz?

En güzel gelin buketine sahip olmak için pek çok kadın gelin buketi nasıl yapılır sorusunu cevaplamak ister. Düğün günü tüm gözler gelinin üzerindedir. Gelin de gelinliği ve aksesuarı ile en güzel bir görünümü elde etmek ister. Bu noktada gelin buketi de son derece önemlidir. Çünkü gelin buketinin gelinlikle ve düğün konsepti ile uyumlu olması gerekir. Ne yazık ki hazır satılanlar her zaman beklentiyi karşılama noktasında yeterli değildir. Bunun yerine insanlar kendi gelin buketini kendisi yapmak ister. Böylece de arzu ettiği görünüme sahip olabilir.

Gelin buketi yaparken öncelikle nasıl bir gelin olmak istediğinize karar verin. Klasik bir gelin olmak için ya da Helenistik bir tarz yakalamak için yapacağınız gelin buketleri birbirinden farklı olur. Size sunduğumuz örnekler yardımı ile bu konuda en doğru kararı verebilirsiniz.

Helenistik Gelin Buketi Hazırlama

Son dönemlerde gelinlerde Helenistik modası hüküm sürer. Bu nedenle de gelin buketi de oldukça Helenistik çizgiler ile oluşturulur. Bu aşamada da öncelikli olarak doğal bir görünümlü yapma çiçeklerden ve çuval ipinden yararlanabilirsiniz. Çuval ipi gelin buketi süslemede son derece hoş bir görüntü ortaya çıkarır. Helenistik gelin buketi hazırlama için oldukça sade çiçekleri çuval ipi ile süsleyin. Bu aşamada gerçek çiçek de kullanabilirsiniz. Gerçek çiçek kullanarak da ortaya son derece hoş bir görünüm çıkar. Kır çiçeklerini düğün gibi alarak çuval ipi ile gelişigüzel bağlayın. Emin ol saatlerce uğraşılmış gelin buketinden daha hoş bir görüntü sunar.

Yapma Çiçek İle Gelin Buketi Hazırlama

Gelin buketi hazırlarken yapma çiçek kullanmak daha fazla tercih edilen bir yöntemdir. Yapma çiçek ile gelin buketi hazırlama sayesinde düğünden sonra bile çiçeğinizi hatıra olarak saklayabilirsiniz. Tül ya da incileri de süsleme amaçlı kullanabilirsiniz. Size sunduğumuz bu bilgiler sayesinde de her zaman tarzınıza en uygun gelin buketine sahip olabilirsiniz.

Hangi çiçekten gelin çiçeği olur?

Gelin çiçeği olmak için doğmuş bir başka zambak türü olan kala, lilyum ve delphinium, gerbera, ortanca, hezaren çiçeği, manolya ve lisyantus da şubat ayının favori gelin çiçeklerinden.

Buket ve Gelinliğin Uyumu

El buketinizin kaplaması ve çiçeklerinin rengi mutlaka gelinliğinizle uyumlu olmalıdır. Çünkü gelin çiçeği bir gelinin en önemli aksesuarıdır. Nikahta ve düğünün ilk kısmında elinizde olacak buket göze batmamalı, ama şıklığı ile de kendinden söz ettirmelidir.

Düğün çiçeği nasıl seçilir?

Canlı çiçeklerin arasında renkli tül ya da farklı aksesuar koyarak daha gösterişli bir görünüm yakalayabilirsiniz. Eğer kır düğünü yapmayı planlıyorsanız; mor, pembe, kırmızı ya da sarı renklerinin ağırlık verildiği buketleri tercih etmelisiniz.