Gelin adaylarına beslenme uyarısı: Bu gıdalar mutlaka tüketilmeli

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

yeniakit.com.tr’ye konuşan Uzman Diyetisyen Havva Arın Erbay, gelinlere düğün öncesi beslenme önerilerinde bulundu.

“Stresli bir dönemde vücut direnci düşer”

Düğün hazırlıkları nedeniyle yoğun bir stres dönemi yaşandığını ve bu süreçte artan stres nedeniyle sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Havva Arın Erbay, “Eğer beslenme düzenine dikkat edilmezse kimisi strese bağlı fazla yeme durumundan hızla kilo almaya başlar kimisi de yemek yemeği unutup ciddi oranda zayıflar. Gelinlikte iyi görünme açısından bu iki durum da istenmez aslında. Bunun dışında böyle stresli bir dönemde yeme düzeninin de bozulması vücut direncinin düşmesi, bazı vitamin mineral kayıplarının yaşanmasına da sebep olmaktadır.” şeklinde konuştu.

“Dengeli beslenin!”

Hazırlıkların yoğun bir şekilde devam eden düğün hazırlıkları sırasında tek tip beslenmeden kaçınılmasını tavsiye eden Havva Arın Erbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yoğun koşturmacada tek tip beslenmeden kaçının. Pratik yemek ihtiyacı; genellikle karbonhidrat ve yağ oranı yüksek olan fast food gıdalara veya paketli ürünlere yönlendirmektedir. Bir iki derken bu tarz ürünlerin farketmeden sık tüketimi göbek çevresi başta olmak üzere bölgesel yağlanmaları arttıracaktır.”

“Süt, meyve, fındık ve badem gibi sağlıklı atıştırmalıklar dinç tutacaktır”

Vücuda alınan yüksek yağ, şeker, beyaz un ve özellikle sağlıksız katkı maddeleri vücut direncini düşürecek gelin adaylarında sürekli yorgunluk ve uyku hali oluşturacağına dikkat çeken Havva Arın Erbay, “Bu dönemi daha dinç daha dinamik geçirebilmek için dışarda olduğunuz zamanlarda yanınıza alacağınız sağlıklı alternatifler kurtarıcı olacaktır. Evde hazırladığınız mini bir sandviç, yanınıza aldığınız süt, meyve, fındık ve badem gibi sağlıklı atıştırmalıklar hem kalori dengesi sağlayacak hem de sizi daha dinç tutacaktır.” diye konuştu.

“Sindirim problemi yaşamamanız için dikkat etmelisiniz”

Sindirim problemine karşı da uyarılarda bulunan Havva Arın Erbay, “Stres durumu doğrudan bağırsakları etkiler ve sindirim problemleri ile karşılaşılabilir. Bunun sonucunda ise hem bedenen rahatsızlık duyulur hem de karın çevresinde istenmeyen şişkinlikler oluşmaya başlar. Önlem amaçlı taze meyve sebze tüketimine özen gösterilmelidir. Ekmek tercihlerinde tam tahıl grupları yer almalıdır. En önemlisi de probiyotik özelliği olan ev yapımı kefir yoğurt gibi gıdaların tüketimi ihmal edilmemelidir. Başta rezene olmak üzere rahatlatıcı bitki çaylarından destek alınabilir.” şeklinde konuştu.

“Ödemlere dikkat!”

Düğün öncesi dönemde yaşanan stres, uyku düzensizliği, ayakta kalma, beslenmenin değişmesi gibi durumlar vücutta ödem birikimlerini arttırdığını söyleyen Havva Arın Erbay, sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Ödem oluşumunu önlemek adına bol su tüketmek, yeşil çay/beyaz çay/biberiye gibi bitki çaylarından yararlanmak, kullanılan tuz miktarını oldukça azaltmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili bitki çayı tüketiminin sağlık durumuna göre tercih edilebileceğini hatırlatmak isterim.”

“Ani kilo kayıpları yaşamayın”

Uzman Diyetisyen Havva Arın Erbay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Düğünün yaklaşmasıyla hızla kilo verme isteği yanlış diyet uygulamalarına sürüklemektedir. Özellikle sağlık açısından önerilmeyen şok diyetler, ciddi kısıtlandırılmış tek tip beslenme modelindeki diyetlerden kaçınmak gerekiyor. Çünkü bu tarz diyetler kilo verdirirken vücut direncinin düşmesine, vitamin mineral kayıplarına neden olurken istenilen şekilde kilo kaybı sağlamıyor. Kişi fazla yağlarından kurtulmak isterken kas kayıpları da meydana gelebiliyor ve şekilsiz kilo kaybı görülebiliyor. Bu nedenle bu tarz diyetler yerine daha erken başlanan daha dengeli vücut metabolizmasına uygun diyet türleri tercih edilmelidir.”