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Gündem Gelibolu yanıyor! Tarihi alana girişler kapatıldı
Gündem

Gelibolu yanıyor! Tarihi alana girişler kapatıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-15 23:11:00 -

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına havanın kararmasıyla beraber karadan arazöz, itfaiye ekipleri, jandarma TOMA ve yüzlerce orman personeliyle müdahale edilirken Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı. Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na girişler de ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Yangına ilişkin açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, alevlerin yaklaşık 7 kilometrelik bir hat oluşturduğunu; boşaltılan herhangi bir yerleşim yeri olmadığını söyledi.

Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat alanında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın devam ediyor.

Yangın, saat 09.51'de Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat alanında başladı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

 

Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlım alana sıçradı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı.

 

Devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu.

 

Yangına havanın kararmasıyla beraber karadan arazöz, itfaiye ekipleri, jandarma TOMA ve yüzlerce orman personeliyle kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Ülke genelinde 42 yangın çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat, Bolu'nun Göynük ve Manisa'nın Gördes ilçelerinde devam eden orman yangınlarına 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracı ve 1413 personelle müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda devam eden orman yangınını söndürme çalışmasını helikopterle takip eden Yumaklı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklama yaptı.

 

Bakan Yumaklı, bugün ülke genelinde 19'u orman, 23'ü kırsal alan olmak üzere 42 yangının çıktığını, Çanakkale Eceabat başta olmak üzere halihazırda "üst risk grubu" olarak tanımladıkları 3 yangının devam ettiğini söyledi.

"Yangın yaklaşık 7 kilometrelik bir hat oluşturdu"

Eceabat'taki yangının saat 09.51'de başladığını, ilk müdahalenin 3 dakika sonra yapıldığını anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Çok şiddetli rüzgar nedeniyle -yaklaşık 45 kilometrenin üzerinde, tabii bu hissedilen, daha yüksekte daha da artıyor- maalesef yayıldı. Yangın yaklaşık 7 kilometrelik bir hat oluşturdu. Boşaltılan herhangi bir yerleşim yeri olmamakla beraber 57. Alay Şehitliği yanan alanın dışında kalıyor ancak tedbirimizi aldık, takibimizi de sürdürüyoruz. Güney hattı dediğimiz alanda herhangi bir problem yok. Yangın düz bir çizgi halinde başlangıç noktası ile denize kadar olan alanda devam ediyor. Yangına müdahaleye giderken bir ekibimiz maalesef kaza geçirdi ancak herhangi bir can kaybı yok, durumları iyi. Tedavilerinin ardından bu arkadaşlarımız bizim ısrarlarımıza rağmen tekrar görevlerinin başına döndüler."

 

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