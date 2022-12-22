Gelen tepkiler üzerine Afganistan'dan üniversite açıklaması: Geçici bir durum!
Kız öğrencilerin üniversitelere girişini yasaklama kararından sonra gelen tepkilere cevap veren Afganistan Siyasi Ofis Sözcüsü Dr. Muhammed Naim, "Kızların eğitimlerine ara verilmesi geçici bir durumdur." dedi.
Yeniakit.com.tr
Afganistan Yükseköğretim Bakanlığı, kız öğrencilerin devlet ve özel üniversitelere girişini askıya aldığını duyurdu.
Kararın ikinci bir emre kadar uygulanacağı açıklanmıştı.
İslam ülkeleri Afganistan tarafından açıklanan karara tepki gösterdi.
Taliban yönetimindeki Afganistan'ın kararına ilişkin açıklamada bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı da, "Afganistan yönetimi, kız öğrencilerine yönelik yasak kararından vazgeçmeli." çağrısında bulundu.
Gelen tepkiler üzerine yazılı bir açıklamada bulunan Afganistan Siyasi Ofis Sözcüsü Dr. Muhammed Naim, durumun geçici olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Kızların eğitimlerine ara verilmesi geçici bir durumdur. Eğitimde yapılacak ıslahatların ardından tüm okullar ve üniversiteler kızlar için yeniden açılacak.