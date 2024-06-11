Gelecek ve Saadet Grubu'ndan başıboş köpek açıklaması!

"Yeni çıkartılacak olan teklifi Gelecek-Saadet Grubu olarak ciddi şekilde takip ediyoruz. Bununla ilgili eylem planlarımız var." diyen Özdağ, önerilerini aktardı:

"Büyük alanlar oluşturulup, barınaklar modern hale getirilebilir. Bir seferberlikle bir yıl içinde çözülür. Aynı zamanda sahiplenme teşvik edilebilir. Okullarda bunun eğitimi verilebilir. İnsanlar hangi haklara sahipse hayvanlar da sahip olacak. Hayvanların insanlara insanların da hayvanlara zarar vermeyeceği bir iklim oluşturmak hepimizin görevidir."

Özdağ sözlerini şöyle tamamladı: "Hasta ve saldırgan olanların tedavileri yapılabiliyorsa yapılır, ilaçları verilir. Barınaklarda belli yerlerde muhafaza edilip ölümü beklerler."