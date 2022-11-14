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Siyaset Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert cevap! 2015 Haziran-Kasım dönemini böyle anlattılar
Siyaset

Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert cevap! 2015 Haziran-Kasım dönemini böyle anlattılar

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a sert ifadelerle cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 23:50:00 - 2022-11-15 10:20:47
Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert cevap! 2015 Haziran-Kasım dönemini böyle anlattılar

 Yeniakit.com.tr 

Gün boyunca yaptığı açıklamalarda PKK terör örgütünü kınamayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son konuşmasında da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu üzerinden iktidarı hedef aldı.

Ahmet Davutoğlu'nun, 2015 yılındaki Haziran-Kasım seçimlerine ilişkin gizli bilgilere sahip olduğunu iddia eden Özdağ, "Senin yakın çevrene neler anlattığını biliyorum. Korkma oğlum çık anlat." dedi.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Ümit Özdağ'ın açıklamalarına sert ifadelerle cevap verdi.

Özcan, "PKK’sı, FETÖ’sü, IŞİD’i aynı anda Türkiye’ye saldırıyorlardı. Hükümet önce Allah’ın yardımı sonra milletimizin desteğiyle terörü o gün yendi." dedi.

Serkan Özcan sözlerini, "Üslubun için Edep Ya hu!" diyerek tamamladı.

 

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Yorumlar

Telat Erzurum

Beyler adam olupta davaya ihanet etmeseydiniz şimdi böyle ağzı salyalı bir mahluktan böyle bir ağır hakaret işitmezdiniz yaptığınız hatanın bedelini ödüyorsunuz bu dah başlangıç daha da ağırı gelirse şaşırmam bu sizin koltuk uğruna feda ettiğiniz onurunuza madalya olsun

Ahmet

Ahmet Davutoğlunun politikalarıyla getirilen bu Suriyeliler ve Afgan ve diğer kim oldukları meçhul yabancılar ülkemize Binbir türlü Dert açacaklar ve o zaman Allah bizi affetsin demek yetmeyecek. Derhal gönderilmezse bu yabancılar 20 yıldır Akpartiye oy veren ben ailem ve çevrem asla oy vermeyeceğiz. Muhalefete asla vermeyiz ama Akpartiyede vermeyeceğiz emin olun. Bu yabancılar bizi mahvetti maddi manevi ve ülkemizi adım adım işgal ediyorlar istila ediyorlar. Farkında değilseniz söyleyim bunlar Müslüman filan değiller..
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