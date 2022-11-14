Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert cevap! 2015 Haziran-Kasım dönemini böyle anlattılar
Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a sert ifadelerle cevap verdi.
Yeniakit.com.tr
Gün boyunca yaptığı açıklamalarda PKK terör örgütünü kınamayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son konuşmasında da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu üzerinden iktidarı hedef aldı.
Ahmet Davutoğlu'nun, 2015 yılındaki Haziran-Kasım seçimlerine ilişkin gizli bilgilere sahip olduğunu iddia eden Özdağ, "Senin yakın çevrene neler anlattığını biliyorum. Korkma oğlum çık anlat." dedi.
Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Ümit Özdağ'ın açıklamalarına sert ifadelerle cevap verdi.
Özcan, "PKK’sı, FETÖ’sü, IŞİD’i aynı anda Türkiye’ye saldırıyorlardı. Hükümet önce Allah’ın yardımı sonra milletimizin desteğiyle terörü o gün yendi." dedi.
Serkan Özcan sözlerini, "Üslubun için Edep Ya hu!" diyerek tamamladı.