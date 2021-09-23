Gelecek Partisi’nden skandal basın açıklaması Davutoğlu kendisini ‘Son Başbakan’ olarak görüyor!

Yeni Akit Ankara

Gelecek Partisi tarafından Ankara’daki basın kuruluşlarına gönderilen ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun, beraberindeki heyet ile Dünya Uygur Kurultayı’nın eski başkanı, Doğu Türkistanlıların efsanevi lideri merhum İsa Yusuf Alptekin’in oğlu Erkin Alptekin’i Ankara’da yattığı hastanede ziyaret ettiğine dair açıklamada, Davutoğlu’ndan “Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı” olarak söz edildi. Aradan geçen saatlere rağmen açıklamaya herhangi bir düzeltme yapılmazken, Davutoğlu’nun, kendisinden sonra göreve gelerek Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı olan Binali Yıldırım’ın başbakanlığını tanımadığı anlaşılmış oldu. Oysa, kendisinden sonra göreve gelen Binali Yıldırım Türkiye’nin “27’inci ve son Başbakanı” olarak tarihe geçmişti.

İşte Gelecek Partisi’nden yapılan o skandal paylaşım:

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı’ndan Doğu Türkistan’ın önemli ismine ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti 62-63-64’üncü dönem Başbakanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu beraberindeki heyet ile Dünya Uygur Kurultayı’nın eski başkanı, Doğu Türkistanlıların efsanevi lideri merhum İsa Yusuf Alptekin’in oğlu Erkin Alptekin’i Ankara’da yattığı hastanede ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Dünya Uygur Kurultayı’nın eski başkanı Doğu Türkistanlıların efsanevi lideri İsa Yüsüf Alptekin’in oğlu Erkin Alptekin, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na ziyarette Genel Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Selim Temurci ve Mustafa Gözel eşlik etti.

Ankara’da aniden rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan ve başarılı bir operasyon geçiren Alptekin, Ahmet Davutoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret esnasında, Doğu Türkistan’da 2 milyona yakın Uygur Türk’ünün Çin’in 2017’de kurduğu kamplarda sistematik işkenceye maruz kaldığı konuşulurken, Davutoğlu, Başbakanlığı sırasında Doğu Türkistan’a gerçekleştirdiği 2 ziyareti ve izlenimlerini duygu yüklü bir atmosferde anlattı. Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ayrıca Erkin Alptekin’in değerli babası Yüsüf Alptekin ile gençlik yıllarında tanıştığını ve ziyarette bulunduğunu kaydetti.

Doğu Türkistan sorununa ilişkin fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Doğu Türkistan davasının Gelecek Partisi’nin kendi öz davası olduğunu, bu davayı duyurmak için ise ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Hastane Başhekimleri ve doktorlarından Erkin Alptekin’in son durumuna ilişkin bilgi alan Davutoğlu, Alptekin’e sağlıklı bir ömür dileyerek hastaneden ayrıldı.