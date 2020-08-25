  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:
Aktüel

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

"Bizim muhalefet anlayışımız körü körüne her şeyi reddetmek üzerine kurulu değildir"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:20:12 -
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

TEKİRDAĞ (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, muhalefet anlayışlarının körü körüne her şeyi reddetmek üzerine kurulu olmadığını söyledi.

Davutoğlu, kentte bir düğün salonunda düzenlenen partisinin il kongresinde, Tekirdağ'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Karadeniz'de doğal gaz bulunmasına sevindiğini belirten Davutoğlu, "İnşallah buradan ülkemiz için hayırlı bir kapı aralanır." ifadesini kullandı.

Bulunan gazın ekonomik değerinin yüksek olması umudunu taşıdığını vurgulayan Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemize ciddi bir katkı sağlar diye mutlu oldum. İnşallah bulunan gazın teknik ve ekonomik yönlerini şeffaf bir şekilde millete, bizlere anlatırlar diye bekledim. Onun için hemen tebrik ve destek mesajı yayınladık. Ülkemize bir nebze katkıda bulunan herkes başımızın tacıdır. Bizim muhalefet anlayışımız körü körüne her şeyi reddetmek üzerine kurulu değildir. Bizim muhalefet anlayışımız dört esas üzerinedir; güzel işi takdir, iyi uygulamaları teşvik, olumsuz uygulamaları açık, net ve yapıcı eleştiri ve her konuda alternatif çözüm yolları önerme."

Davutoğlu, daha sonra partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti
Dünya

Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'dekİ faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan, ABD ile provoke edici bir tatbikat yaptı.
Fatih Portakal, Fatih Altaylı’ya istifanın arka perdesini anlattı
Gündem

Fatih Portakal, Fatih Altaylı’ya istifanın arka perdesini anlattı

Fatih Altaylı, Fatih Portakal’ın istifasına ilişkin yazı kaleme aldı. Yeni açıklamalar yapan Fatih Portakal, artık muhalif olmak istemediğin..
ABD'de iç savaş manzaraları... Gerilim had safhada! Silahlanıp polislerin yolunu kesiyorlar
Dünya

ABD'de iç savaş manzaraları... Gerilim had safhada! Silahlanıp polislerin yolunu kesiyorlar

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde polislerin "Jacob Blake" adlı siyahi bir kişiyi vurmasının ardından ortalık karıştı. Tans..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı