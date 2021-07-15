Gelecek Partili Temurci konuştukça battı

Bir yandan bir zamanlar AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yaptığını ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokakta olduklarını diğer yandan da AK Parti'de olduğu yıllarda FETÖ'nün çok palazlandığını söyledi. Bir yandan AK Parti'yi kötüleyen Temurci diğer yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek çıktı. AK Parti'de uzun yıllar siyaset yapan Temurci, yöneticilik yaptığı dönemde İstanbul İl Teşkilatına silah teslimatı yapılmadığını da söyledi.

Temurci'nin açıklamaları şöyle:

İnsanlarımıza silah sıkana kadar biz buna bunlar yapıyor diyemedik. O örgüt o gece hala güçlü. Adil Öksüz'e böyle bir ortamda kapı açıp kaçıracak insanlar devletin içinde o dönemler olabilir. Önemli olan mücadele etmek. FETÖ'nün 50-60 yıllık bir geçmişi var. Bu insanlar yurt dışı operasyonlarında bayrağımızı dikiyor, reklamımızı yapıyor. İçeride de modern bir eğitim veriyor diye insanlarımızda böyle bir kanaat vardı. Türk toplumu, bunların bir gün silah alacağını düşünmedi. Hepimiz millet olarak bu tecrübeyi yaşadı. Burada sorgulama yaparken, 17-25 Aralık gerçekten FETÖ Terör Örgütü'nün devleti ele geçirme operasyonuydu. İçimizde harama el uzatanları kullandılar. O gün o işleri yapanlar Yüce Divan'a gitti mi? Ben onların Yüce Divan'a neden gitmediğini biliyorum. Onlar daha sonra Genel Başkanımız olan Binali Yıldırım'ın nerde olduğunu sormuşlardır. Yıldırım Türk siyasetinde bir mihenk taşıdır. Sadece damada bakmamak lazım. 17-25 Aralık'ta Sayın Cumhnurbaşkanımız FETÖ'nün en az PKK kadar tehlikeli olduğun söyledi. Ben herkesin içinde bunu söyledim, "Evet bunlar bize yardım etti. Ama bunların derdi demokrasi değil. Bunların kendi ajandaları var" dedim. Sayın Cumhubaşkanımızın "Ne istediler de vermedik" cümlesi var ya, ondan bir buçuk sene önce, "Özledik, gelin" diyordu. Sonuç olarak AK Parti döneminde en fazla palazlanmıştır. AK Parti işin son halkasıdır. Her şeyi Sn. Cumhurbaşkanına havale etmek yanlıştır."

"Kaç telefon aldığımı anlatsam birkaç gün yetmez bize. Ben 15 Temmuz'un arifesinde böyle bir soruya muhatap olmanın ezikliği ve kızgınlığını yaşıyorum. Bu olaydan sonra defalarca açıklama yaptım. Benim o gece belimde silah yoktu. Şehitlerimiz için doğru şeyi yapabiliriz diyen ben bu işin içinde olabilir miyim? Selim Temurci düşünün bir mesaj yazsaydı, ki hazırladım. Böyle bir şey olmadı diye. O açıklama yapılsaydı ben hiçbir açıklama yapmayacaktım. Eğer varsa, hakkımı helal etmiyorum. Ve bu arkadaşlara silah teslimatı yapıldıysa, savcılara iddianame hazırlayıp beni çağırın dedim. 15 Temmuz'dan sonra kayıp kaçaklardan bahsediliyor. Size bir suç atıldıysa, açıklama yapılması gerekiyor."