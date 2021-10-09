Geleceğin İletişimcileri Ödüllerine kavuştu

Bu yıl 121 üniversiteden 1300’ü aşkın eserin katılımıyla yedincisi düzenlenen “TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması”nın kazananları açıklandı.Uzun maraton sonrası ödüle layık görülen eser sahipleri ödülleriniCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz ile alanında uzman isimlerin elinden aldı.

Altun: “İletişimde çıtayı daha dayükseltecek gençler yetişiyor”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni’ne onur konuğu olarak katıldı. Altun, törendeki konuşmasının başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere ve tüm yarışmacılara selamlarını ve başarı dileklerini iletti.

Birbirinden yetenekli genç meslektaşlarıyla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet ve heyecan duyduğunu ifade eden Altun, TRT’nin öncülüğünde gelenekselleşerek devam eden bu yarışmanın gençler için yeni başarı kapıları açması temennisinde bulundu.

Fahrettin Altun, genç iletişimcilere teorik bilgilerini pratik çalışmalarla birleştirme imkânı sunan bu etkinliğe büyük bir önem verdiklerini belirterek, iletişim gibi kritik bir alanda özgün ve ufuk açıcı çalışmaları teşvik eden TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışmasına katılan ve ödül kazanan gençleri tebrik etti.

Geleceğin iletişimcilerine önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü, genç iletişimcilerin de Türkiye’nin yeni küresel vizyonuna uygun şekilde tüm dünyaya hitap eden, tüm insanlığın hayrını gözeten projeler üreteceğinden kuşku duymadığını dile getiren Altun, “Hem kendimizin hem ülkemizin hem de tüm insanlığın geleceği için iletişimin tüm alanlarında etkin ve öncü olmak zorundayız.” dedi.

“İletişimin tüm alanlarında çıtayı daha da yükseltecek gençlerin yetişmekte olduğunu görmek beni heyecanlandırıyor. Mahir ve erdemli gençlere kapımız her zaman açık; onlara kıymet veriyor, onları destekliyoruz.” diye konuşan Fahrettin Altun, “En doğru haberleri veren, en iyi filmleri çeken, en güzel tasarımları yapan gençler sadece bireysel kariyerini yükseltmeyecek, aynı zamanda ülkesine de kazandıracaktır. Ülkemizi el ele, omuz omuza hep birlikte hak ettiği yere taşıyacağız. Geleceğin parlak iletişimcilerinin, hakikat için yürüttüğümüz iletişim seferberliğine verecekleri katkıları sabırsızlıkla bekliyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Sobacı: “Geleceğin iletişimcileri de iletişimin geleceği de TRT’de”

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı konuşmasında dijitalleşen dünyaya dikkat çekti, iletişimcilerin özgün değerlere yönelmesi gerektiğini vurguladı. Sobacı konuşmasında şunları kaydetti:

“Bu coğrafyanın dünyaya şifa olacak hikayesini, özgünlüğünü, değerler setini anlatacak genç iletişimcilere ihtiyacı var. Yalnızca ülkemizde değil küresel düzeyde iddia sahibi gençlerimizin desteklenmeye ihtiyacı var. Biz TRT ailesi olarak, bu düşünceden hareketle platformlarımızda, kanallarımızda, radyolarımızda, dijital mecralarımızda pek çok dilde yaptığımız yayınlarla yalan ve inşa edilmiş algının karşısına gerçeği koyuyoruz. Göz ardı edilen konuları, yok sayılan coğrafyaları gündeme getiriyoruz.”

TRT Genel Müdürü Sobacı, genç iletişimcilere önerilerde de bulundu. Genç iletişimcilere, iletişimin özel bir alt dalında uzmanlaşmalarını öneren Sobacı, “Bugün bütün dünyada alanında derinlemesine bilgiye sahip iletişimcilere ihtiyaç duyuluyor. Bir alanda iddianız olduğunda, o alanda güçlü olursunuz” dedi. Tecrübenin yanında yeni bakış açılarının da önemine dikkat çeken Sobacı, “TRT ailesi olarak tecrübe kadar yaratıcı bakış açısı ve üretkenliğe de önem veriyoruz. Gençleri önceleyen projelerimiz ve çalışmalarımız her zaman devam edecek.Geleceğin iletişimcileri de iletişimin geleceği de TRT’de” dedi.

Yaşanan final heyecanında 154 eser yarıştı. Radyo, televizyon, haber ve dijital yayıncılık ile Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 yılını Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan etmesikapsamında bu yıla özel Güzel Türkçe kategorisi başta olmak üzere 5 ana kategori ve 15 alt kategoride kazananlar ödül töreninde açıklandı.

7. Geleceğin İletişimcileri Yarışması Dereceye Giren Eserler

İnternet Sitesi Kategorisi

İstanbul Üniversitesi – “Vodvil Kültür Sanat ve Sinema Sosyal Medya Web Sitesi” -Nurullah KILIÇ Marmara Üniversitesi – “Bublogta” - Hasan Ahmet DEMİRCİ - Elif İnci TUTKUN İstanbul Üniversitesi – “Dilsosyal Dergisi” - Aleyna AYAN - Erhan KÖŞ - Bilal Enes ÖZENSEL

Podcast Kategorisi

İstanbul Gelişim Üniversitesi – “Kadının Portresi” - Melek ÇETİNKAYA - Tuğçe ÇEŞMECİ - Sema ARSLAN Bahçeşehir Üniversitesi – “Radyofer ile Kripto101” - Saimcan BÜYÜKÖZTÜRK Kadir Has Üniversitesi – “Fotoğrafın Hikayesi” - Koray ALTINAY - Birkan EKEN - İrem ŞEN

Sosyal Medya Yönetimi Kategorisi

İstanbul Teknik Üniversitesi – “Abdulkerim” -Tuğba Vildan KÖKSAL Hacettepe Üniversitesi – “Bayrağımız Türkçe” - Büşra AKKUŞ - Beyza ZEYBEK Uşak Üniversitesi – “ahmetekincicomtr” - Ahmet EKİNCİ

Dijital Kampanya Kategorisi

Anadolu Üniversitesi – “Çevir, Yeşersin!” - Kadriye YÜKSEL - Mehmet Selim DÖNMEZ Trabzon Üniversitesi – “Şiir Mevsimi” - Sümeyye AKSOY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – “Bir Avuç Mama” - Yağmur BEKTAŞ

Dijital Video İçerik Formatı Kategorisi

İstanbul Bilgi Üniversitesi – “Dijital Müzik Sözlüğü” - Yağmur ÜÇKARDEŞ İstanbul Üniversitesi – “Laztronot” - Mehmet Akif SİPAHİOĞLU Trakya Üniversitesi – “Akkoyunlu x Timurlu &Memlük& Osmanlı Savaşı Belgeseli” - Süleyman Rüçhan ÇAKILLI

Güzel Türkçe Kategorisi

İstanbul Üniversitesi – “Türkçe Zamanı” - Can KOÇAK İstanbul Medipol Üniversitesi – “Değerli Türkçe” - Hasan DEMİRALP Süleyman Demirel Üniversitesi – “Sözün Özü” - Anıl KARAKUŞ - Ayhan Alperen ÇATAK - Müjgan KURŞUN

Televizyon Haberi Kategorisi

Selçuk Üniversitesi – “RuRuRu” - Rabia PINAR Marmara Üniversitesi – “Umuda Tutunan Eller” - Nazlıcan TESELLİ Selçuk Üniversitesi – “Yeşeren Hayaller” - Leyla Nur ÇEVİK - Nursultan URAL

İnternet Haberi Kategorisi

Hacettepe Üniversitesi – “Uganda'nın "Son Kraliçe"leri” - Kübra DİLBAZLI - Esma Nur DUZAK - Dilan DEĞİRMENCİ Doğuş Üniversitesi – “İran'da Bir Televizyoncu: Bir Kadın, Bir Anne, Bir Eş ve Bir Sanatçı” - Nazlı KOYUNCU İstanbul Kent Üniversitesi – “Kaybolan Değerlerimiz” - Rabia GÜVELİ - Ege Fırat GÜZEL - Olcay AKYILDIZ

Televizyon Spor Haberi Kategorisi

TEŞVİK Ödülü: Erciyes Üniversitesi – “Pandemi'nin Amatör Futbola Etkisi” - Doğukan İŞÇİ - Burak ŞENOL - Emine Zehra ÜNAL

Kısa Film Kategorisi

Dokuz Eylül Üniversitesi – “Bi' Zahmet” - Engin ÖKMEN Akdeniz Üniversitesi – “Bilardo” - Esra Ecem ANAY İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi – “Bir Gün Bir Fotoğrafçı” - Gülistan AKDOĞAN - Zeynep Sena BAŞAK

Televizyon Programı Kategorisi

Erciyes Üniversitesi – “Aslında Ne?” - Yusuf TÜRKYILMAZ - Beyza SARIKAYA - Beyza Buse KOÇ Akdeniz Üniversitesi – “Turizmde Sağlık” - Feyza EVSEK - Murat IŞIKLI İstanbul Gelişim Üniversitesi – “Hezel Ana Haber” - Caner TIKIZ

Belgesel Film Kategorisi

Necmettin Erbakan Üniversitesi – “Arayış” - Ömer GÜLER Başkent Üniversitesi – “Aramızdaki Aspergerli” - Sadık DİŞLİ Adnan Menderes Üniversitesi – “Altı - Üstü Deniz” - Furkan Alperen DEMİR

Radyo Programı Kategorisi

Gaziantep Üniversitesi – “Sesin Görüntüsü” -Hanifi Fatih GÜLOCAK Selçuk Üniversitesi – “"Bal"-"Kanlı" Hikayeler” - Sezer KAKIZ Selçuk Üniversitesi – “Noksansız 90” - Asiye ALTUĞ

Radyo Drama Kategorisi

Erciyes Üniversitesi – “SÜRGÜN / Sürgünün Adı: Bin Sekiz Yüz Altmış Dört” – Gaye YILDIZ - Ayşe Nur COŞKUN İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi – “Kadın Olmak” - Salih DELİ Selçuk Üniversitesi – “Toz ve Sümbül” - Hamza DURSUN

Radyo Belgeseli Kategorisi