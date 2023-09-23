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Spor Gedson’a göz hapsi!
Spor

Gedson’a göz hapsi!

Yeniakit Publisher
2023-09-23 10:32:00 -
Gedson’a göz hapsi!

Beşiktaş’ın 24 yaşındaki yıldızı; Borussia Dortmund, Borussia M’Gladbach ve Atletico Madrid’in gözlemcileri tarafından izlendi. Üç kulübün, başarılı oyuncuyu siyah-beyazlıların İstanbul’daki maçlarında da takip edeceği öğrenildi

Yaz transfer döneminde birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alan Gedson Fernandes'e ilgi artarak devam ediyor… Beşiktaş'ın önceki gece Club Brugge ile deplasmanda oynadığı UEFA Konferans Ligi grup maçında üç kulübün temsilcilerinin Portekizli yıldız için tribünde olduğu öğrenildi. Almanya'dan Borussia Dortmund ve Borussia Mönchengladbach, İspanya'dan da Atletico Madrid takımlarının Gedson Fernandes'i Club Brugge karşılaşmasında mercek altına aldığı belirtildi.

DEMİR EGE'NİN DE YOLU YİNE DORTMUND'LA KESİŞTİ

Gedson'un yanı sıra Club Brugge'den Onyedika ve Cuyper de izlenen futbolcular arasında yer aldı. Bu arada üç kulübün scoutlarının Beşiktaşlı oyuncuyu İstanbul'daki maçlarda da takip edeceği kaydedildi. Daha önce Türkiye'de Galatasaray ve Çaykur Rizespor formalarını da giyen Gedson Fernandes, siyah-beyazlı ekipte 47 maça çıkarken orta sahadaki dinamizmi ile takımın vazgeçilmezi olmayı başardı. 24 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 4 gol, 9 asist üretti. Öte yandan Demir Ege Tıknaz'ın da yolu bir kez daha Borussia Dortmund ile kesişti. Siyah- beyazlı futbolcu, iki sezon önce UEFA Gençlik Ligi'nde Beşiktaş- Dortmund arasında oynanan maçta Emirhan İlkhan ile birlikte Alman gözlemcilerin dikkatini çekip radarını girmişti. Ancak sonrasında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı uzun süre sahalardan uzak kalmasına neden olmuştu.

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