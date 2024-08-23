Gedson Fernandes için müthiş itiraf!

EMİRCAN KIŞLACIK- Beşiktaş'ta Gedson Fernandes fırtınası sürüyor. Portekizli oyuncunun her geçen gün üstüne koyarak ilerlemesi teknik heyetin yüzünü güldürürken, Fernandes için müthiş bir itiraf ortaya çıktı.

Beşiktaş'la 3-3 berabere kalan Lugano'da teknik direktör Mattia Croci-Torti, takımının geriye düşmesine rağmen karakter ortaya koyduğunu söyledi. Gedson Fernandes'i öven Croci-Torti, "Gedson Fernandes ve Rafa Silva gibi oyuncularla oynadılar. Mourinho, Gedson'u Tottenham'a istemişti." dedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Beşiktaş'la 3-3 berabere kalan Lugano'da teknik direktör Mattia Croci-Torti, takımının geriye düşmesine rağmen karakter ortaya koyduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Croci-Torti, "Sahaya kazanmak için çıktık. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, iyi oynadılar. Rakibin çok kaliteli futbolcuları var. Şanssız goller yedik. Takımım çok karakterli, geriye düşünce geri dönmeyi bildik. Avrupa'da tecrübe kazanıyoruz ve korkusuz oynuyoruz. Fenerbahçe'ye karşı da öyleydi. İçeride oynamamıza rağmen Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan 3 gol yedik. Bundan ders çıkarmamız lazım. Beşiktaş, İstanbul'da yenmek zorunda. Bu da onları baskı altına sokuyor. 3-3 İstanbul'a avantajlı gitmemizi sağlayan iyi bir skor." ifadelerini kullandı.

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