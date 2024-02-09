  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzay misyonunda tarihi gün! Gezeravcı bugün Dünya’ya dönüyor: Tüm Türkiye o saate kilitlendi

Onay verildi! Arçelik, beyaz eşya ve ev aletleri devini satın alıyor

Ekrem İmamoğlu'nun 3 hizmeti soruldu, cevabı olay oldu! Aydın geçinen CHP'liler bakalım buna ne diyecek

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu! 4 ilden daha kalabalık, tamı tamına 151 bin kişi yaşıyor

İflas eden Türk gıda devi satılıyor! Fiyatı 'Yok artık' dedirtti

Bir ilimizden 'petrol fışkırdı' haberini almamız an meselesi! 24 saatte 200 ton petrolden bahsediliyor

Limak Holding oraya giriyor! Onay resmen çıktı

İngilizler duyurdu: Türkiye'nin F-35 ihtiyacını sadece o uçak giderebilir

Marketlerde satış rekorları kıran Türk deterjan markasına soruşturma açıldı! Herkes şaşkın

ABD dolarına büyük darbe!
Yerel Gediz’in 2023 yılı toplam nüfusu 49 bin 915 oldu
Yerel

Gediz’in 2023 yılı toplam nüfusu 49 bin 915 oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-09 11:50:00 -
Gediz’in 2023 yılı toplam nüfusu 49 bin 915 oldu

TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Gediz ilçe nüfusu 49 bin 915 oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Gediz’in nüfusu geçtiğimiz yıla göre yüzde -0,47 azaldı. Buna göre Gediz’in 2023 yılı toplam nüfusu 2022 yılına göre 236 kişi azaldı.

2022 yılında merkezde yaşayan nüfus 26 bin 662 iken 2023 yılında 543 kişi eksilerek 26 bin 119 oldu. köy ve beldelerde ise 2022 yılında 23 bin 489 kişi yaşarken 2023 yılında 307 artarak 23 bin 796 oldu.

TÜİK’in açıkladığı 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Kütahya ilçelerinden Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık, Pazarlar, Şaphane ve Tavşanlı’da nüfus artışı görülürken, Gediz Domaniç, Emet ilçelerinde nüfus azaldı.

Buna göre ilçe nüfusları şu şekilde oluşuyor; Aslanapa 8 bin 485, Çavdarhisar 6 bin 073, Domaniç 14 bin 206, Dumlupınar 2 bin 957, Emet 18 bin 264, Gediz, 49 bin 915, Hisarcık 10 bin 996, Pazarlar 5 bin 064, Simav 61 bin 346, Şaphane 5 bin 844, Tavşanlı 100 bin 651 oldu. Kütahya Merkez Nüfusu ise 2022 yılına göre 5 bin 816 kişi eksilerek 276 bin 427 oldu.

İstanbul’da ezber bozan tablo! Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı
İstanbul’da ezber bozan tablo! Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul’da ezber bozan tablo! Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! 85 milyonu geçtik
Türkiye'nin nüfusu belli oldu! 85 milyonu geçtik

Gündem

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! 85 milyonu geçtik

Avrupa’da kızımak vakalarında ani artış: Sınır komşumuz nüfusun aşılanması kararı aldı
Avrupa’da kızımak vakalarında ani artış: Sınır komşumuz nüfusun aşılanması kararı aldı

Sağlık

Avrupa’da kızımak vakalarında ani artış: Sınır komşumuz nüfusun aşılanması kararı aldı

Türkiye nüfusu yaşlanıyor: Doğum artış hızı son 15 yılın en düşük seviyesinde!
Türkiye nüfusu yaşlanıyor: Doğum artış hızı son 15 yılın en düşük seviyesinde!

Aktüel

Türkiye nüfusu yaşlanıyor: Doğum artış hızı son 15 yılın en düşük seviyesinde!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23