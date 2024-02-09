Gediz’in 2023 yılı toplam nüfusu 49 bin 915 oldu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Gediz’in nüfusu geçtiğimiz yıla göre yüzde -0,47 azaldı. Buna göre Gediz’in 2023 yılı toplam nüfusu 2022 yılına göre 236 kişi azaldı.

2022 yılında merkezde yaşayan nüfus 26 bin 662 iken 2023 yılında 543 kişi eksilerek 26 bin 119 oldu. köy ve beldelerde ise 2022 yılında 23 bin 489 kişi yaşarken 2023 yılında 307 artarak 23 bin 796 oldu.

TÜİK’in açıkladığı 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Kütahya ilçelerinden Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık, Pazarlar, Şaphane ve Tavşanlı’da nüfus artışı görülürken, Gediz Domaniç, Emet ilçelerinde nüfus azaldı.

Buna göre ilçe nüfusları şu şekilde oluşuyor; Aslanapa 8 bin 485, Çavdarhisar 6 bin 073, Domaniç 14 bin 206, Dumlupınar 2 bin 957, Emet 18 bin 264, Gediz, 49 bin 915, Hisarcık 10 bin 996, Pazarlar 5 bin 064, Simav 61 bin 346, Şaphane 5 bin 844, Tavşanlı 100 bin 651 oldu. Kütahya Merkez Nüfusu ise 2022 yılına göre 5 bin 816 kişi eksilerek 276 bin 427 oldu.