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Ekonomi Gediz Belediyesi memur alımı yapacak
Ekonomi

Gediz Belediyesi memur alımı yapacak

Kütahya Gediz Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 13:16:00 - 2021-06-17 13:18:34
Gediz Belediyesi memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

a) Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 28.07.2021 tarihinden 30.07.2021 tarihine kadar mesai günlerinde 09:00:-12:30 – 13:30-17:00 saatleri arasında müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini;

b) Elektronik ortamda, Belediyemiz [email protected] e-posta adresine, Gediz Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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