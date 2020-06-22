  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Geçtiğimiz yıl sonu kuraklık yaşanmıştı, dünkü yağışla birlikte taşan Gölbaşı Göleti böyle görüntülendi

Bursa’da geçtiğimiz yıl sonu kuraklık sebebiyle gündeme gelen Gölbaşı Göleti dünkü yağışla birlikte doldu taştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:55:38 -
Geçtiğimiz yıl sonu kuraklık yaşanmıştı, dünkü yağışla birlikte taşan Gölbaşı Göleti böyle görüntülendi

Bursa’da geçtiğimiz yıl sonu kuraklık sebebiyle gündeme gelen Gölbaşı Göleti dünkü yağışla birlikte doldu taştı. Çamura boyanan Gölbaşı Göleti havadan görüntülendi.


Bursa’da dün akşam saatlerinde etkili olan yağış sebebiyle Kestel ilçesi Gölbaşı ve Dudaklı bölgelerine metrekareye neredeyse 50 kilogram yağış düştü. Aralık ayında kuraklık sebebiyle kuruyan Gölbaşı Göleti ise dün akşamki yağışla doldu taştı.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gölbaşı Göleti ve Kestel ovasındaki sel basan tarım arazilerini havadan inceledi.


Görüntülerde Gölbaşı Göleti’nin çamurla kaplanmış ve kahverengiye boyanmış görüntüsü dikkat çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı