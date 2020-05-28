Geçmişte çiftçilik yapanlar Bağ-Kur kaydı açtırabilir mi?

¥ Soru: Ben geçmişte çiftçilik yapıyordum. Bu dönemlere ait ziraat oda kaydım bulunuyor. Bu kayıtlara göre geçmiş yıllar için tarım Bağ-Kur kaydı açtırıp prim günü kazanmam mümkün mü? Doğan F.

Geçmişe yönelik Bağ-Kur Tarım Kaydı için şartlar var

¥ Cevap: Tarımsal faaliyette bulunması nedeniyle Tarım Bağ-Kur kaydı yaptırması gerektiği halde kayıt ve tescilini yaptırmayan ancak ürün sattığı kuruluş tarafından ürün bedelinden Bağ-Kur prim kesintisi yapılan çiftçilerin, kesinti yapıldığına ilişkin belgeleri eklemek suretiyle kesintiye dayalı tarım Bağ-Kur sigortalılık başlatılması için SGK’ya yazılı talepte bulunması gerekiyor. Böyle bir başvuru yapılırsa kesinti tutarının SGK’ya yatırılmış olması koşuluyla kesintinin olduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren tarım Bağ-Kur sigortalılığı başlatılır. Tarımsal faaliyetin devam etmesi halinde sigortalılık da devam ettirilir. Tarımsal faaliyetin tespitinde ziraat odası kayıtları esas alınır. Ziraat odası kaydı bulunmayanlar için kesintiye esas olan ürüne ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, kooperatif veya birliklerin kayıtları esas alınır. Buna göre prim kesinti makbuzları ve tarımsal kaydınızı gösteren belgelerle SGK’ya başvurmanız halinde geçmiş yıllar için tarım Bağ-Kur kaydınız açılarak prim günü kazanmanız mümkün olacak.