AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, seçimlerde kapı kapı gezdiklerini ifade ederek, “İlçe, mahalle, sokak, hane ve fert bazlı olarak tüm Mardin’i kapsayacak şekilde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, inşallah 31 Mart’ta beklediğimizin de üstünde bir sonuç alacağız” dedi.

Basın mensupları ile bir araya gelerek seçim çalışmalarını değerlendiren AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, son yılların en en tempolu çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Kılıç, "Çünkü her bir adayımız, il, ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanlıklarımız kendi kulvarlarında aynı amaç doğrultusunda özenle çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyorlar. Gerçekleştirdiğimiz yoğun tempolu çalışmalar neticesinde halkımızın ilgisinin gittikçe arttığını görüyoruz. Özellikle daha önce oy almadığımız kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın bizlere olan bakış açılarının olumlu olduğunu hissetmek, hatta artık yeter der gibi taraflarını açık açık AK Parti’den yana belirtmeleri bizleri sevindiren en önemli unsurlardır” dedi.

"AK Parti 17 yıldır ülkemizin istikrarı için çok çalıştı"

Son 10 günün içinde olduklarını belirten AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, “Önümüzü daha iyi görebildiğimiz zaman diliminin içindeyiz. Artık çalışmalarımızın verimini alacağımız günün arefesinde sayılırız. Geçmişi unutmadan huzurlu geleceğimize yön vereceğimiz günü çok iyi değerlendirmeliyiz. AK Parti 17 yıldır ülkemizin, bölgemizin istikrarı ve kalkınması için çok çalıştı. Geçmiş iktidarların, koalisyon ortaklarının yapamadığını çok kısa sürelerde gerçekleştirdi. Halkımızın kendine olan güveni arttı. İç ve dış siyaset anlayışımız geçmiştekilere fark attı. Saygın hatırı sayılır bir ülke halini aldık. Bizler yapılan tüm hizmetlerin heba olmasını elbette istemiyoruz. Ama bunun için sizlerin, halkımızın desteğine hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Lütfen bunu göz ardı etmeyelim. Bir yandan canını dişine katarak çalışan AK Parti, öbür yanda ötekiler. Bunu yaşayarak görüyoruz. Dünya çapında tüm zalimlere meydan okuyan liderimizle Türkiye daha da şahlanacaktır. Bugün Filistin, Afganistan, Arakan, Suriye gibi mazlum ülkelerin gözü, kulağı 31 Mart’ta gerçekleşecek seçimlerde. Bizim olduğu kadar onlar içinde çok önemli. Çünkü her zulme dur diyebilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu çok iyi biliyorlar” diye konuştu.