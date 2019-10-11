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Geçici görevlendirmeyle geldiği Akçakale'de şehit düştü

Şanlıurfa'da, terör örgütü YPG/PKK'nın sivilleri hedef alan saldırıları sonucu şehit olan Cihan Güneş'in,2 yıl önce kente atandığı ve 1 yıldır Akçakale'de geçici görevlendirmeyle bulunduğu öğrenildi.

11 Ekim 2019 Cuma 07:21
Geçici görevlendirmeyle geldiği Akçakale'de şehit düştü

Şanlıurfa'da, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği sivilleri hedef alan saldırılar sonucu şehit olan Vergi Dairesi Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in, yaklaşık 2 yıl önce kente atandığı ve 1 yıldır Akçakale'de geçici görevlendirmeyle bulunduğu öğrenildi.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Salihli Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara, Akçakale ilçesinde maliye memuru olarak görev yapan Güneş'in (31) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevine geldi.

Memur emeklisi ailenin çocuğu olan Güneş'in şehadet haberi aileye verildikten sonra eve Türk bayrağı asıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli baba Süleyman ve emekli hemşire anne Zekiye Güneş, burada taziyeleri kabul etti.

Bekar olan Cihan Güneş'in, yaklaşık 2 yıl önce KPSS'yi kazanarak Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğüne atandığı, 1 yıl önce de geçici görevlendirmeyle Akçakale Vergi Dairesi Müdürlüğünde çalışmaya başladığı öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 07:21
  1. Şanlıurfa
  2. Akçakale
  3. Manisa
  4. şehit
  5. Anadolu Ajansı

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