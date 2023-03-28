Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenler için imza toplama süreci 27 Mart saat 20.00 itibarıyla sona erdi. YSK tarafından yapılan açıklamada 4 ismin cumhurbaşkanlığı adaylığı yeterliliğini sağladığı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için "Geçici Aday Listesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yarışacak.

Geçici aday listesine 29 Mart saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek.

Kim ne kadar imza topladı?

İmza yarışının sonunda adaylardan Muharrem İnce için 114 bin 661, Sinan Oğan için 111 bin 508, Muhammed Ali Fatih Erbakan için 69 bin 255, Doğu Perinçek için 27 bin 61, Yakup Türkal için 3 bin 137, Erkan Trükten için 2 bin 589, Tevfik Ahmet Özal için 1544, İrfan Uzun için 1263, Halil Murat Ünver için 538, Hilmi Özden için 478 ve Davut Turan için 122 imza toplandı.



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