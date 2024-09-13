Geçen seneyi rekor karla kapatmıştı! İtalyanlar ünlü bankaya ortak edildi

Büyük İtalyan bankası Unicredit yüz milyonlarca dolar değerinde Commerzbank hissesi satın alıyor. Alman hükümeti diğer teklifleri “önemli ölçüde geride bırakmaktan” söz ederken, hisseler Unicredit'e gitti.

Büyük İtalyan bankası Unicredit, Commerzbank'ın hisselerini satın aldı. Bir hafta önce açıklanan Commerzbank hisselerinin bir kısmının satışı kapsamında Alman hükümeti hisselerin yüzde 4.49'unu İtalyanlara sattı. İtalyanlar, hisselerin Salı akşamı borsadaki değerinden daha fazlasını ödemeye hazırdı.

Sorumlu federal finans kurumu, teklifin tamamının, diğer tüm tekliflerin “net bir şekilde geride bırakılmasının” ardından Unicredit'e tahsis edildiğini duyurdu. Tahsis fiyatı hisse başına 13.20 Euro olup, Salı günü işlemlerin kapanışında hisselerin değerinden 60 sent daha fazladır. İndirimler bu tür plasmanlar için gelenekseldir. Federal hükümet satıştan 702 milyon Euro gelir elde etti.

Ekonomistler “devralma olasılıkları” görüyor

Üst düzey ekonomistler büyük İtalyan bankası Unicredit'in sürpriz girişini memnuniyetle karşıladı. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) Başkanı Moritz Schularick, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Avrupa bankacılık piyasasında konsolidasyon ekonomik açıdan mantıklı” dedi.

Mannheim'daki Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nde (ZEW) finans uzmanı olan Friedrich Heinemann, “İki bankayı devralma perspektifine kadar birleştirmek mantıklı olabilir” diye vurguladı ve ekledi:

“Avrupa standartlarına göre bile Commerzbank küçük bir banka ve uzun vadede başarılı bir şekilde faaliyet göstermek için gerekli ölçeğe sahip değil.”

Commerzbank'ta rekor kâr

Unicredit, her iki bankanın hissedarları için değeri artırmanın yollarını incelemek üzere Commerzbank ile birlikte çalışacağını açıkladı. Bunun gerekli olması halinde, hissenin yüzde 9,9'un üzerine çıkarılması için düzenleyici onaylar alınacak. CEO Manfred Knof'un 2025 yılı sonunda bankadan ayrılacağı da açıklandı.

Commerzbank geçtiğimiz yılı son 15 yılın en büyük kârıyla kapattı. Almanya'nın ikinci büyük bankasının konsolide net kârı 2022 yılına kıyasla yüzde 55 artarak 2,2 milyar Euro'ya yükseldi. Ciro ise yüzde ondan fazla artarak 10,5 milyar Euro'ya ulaştı.

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