  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Gecekondu küle döndü
Yerel

Gecekondu küle döndü

İstanbul, Çekmeköy'de bir gecekondu alev alev yandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 06:55:00 -
Gecekondu küle döndü

Yangın, saat 02.30 sıralarında Nişantepe Mahallesi Toprak sokakta bulunan gecekonduda çıktı.

Gecekonduda çıkan yangın etrafta paniğe neden oldu.

Ev içerisinde bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kendilerini dışarı attı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının sebebi bilinmezken itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatin sonunda yangını güçlükle kontrol altına alarak soğutma çalışmalar yaptı.

Yanan gecekondu yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23