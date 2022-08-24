Gece yatmadan önce soğan suyu içmek: Kaynatılmış soğan suyunun faydaları ve zararları nelerdir?

Soğan kabuğunun faydaları nelerdir, soğan kabuğunu kaynatıp suyunu içmek faydalı mı içeriğimizden detayları öğrenebilirsiniz.

Soğan kabuğunun suyunu tüketmek çoğu kadın tarafından bilinen şifalı bir yöntemdir. Özellikle yumurtalıklarında sorun olan, adet düzensizliği yaşayan kadınların tükettiği soğan suyun sağlık açısından başka faydaları da bulunmaktadır. Çoğumuz soğanı tüketirken kabuğunu soyup direk atarız. Ama kabuğunu suda kaynatıp bu suyu tüketmek hem bağışıklık sisteminizi güçlendirecek hem de bazı hastalıkları tedavi etmektedir. Aşağıdan soğan suyunun faydalarını nelerdir madde madde öğrenebilirsiniz.

Yapılışı: Soğan kabuklarını iyice temizleyip daha sonra bir tencere içerisine koyun ve su ekleyin. İyice kaynatıp daha sonra bu suyu süzün. Ilıdıktan sonra tüketebilirsiniz.

Gece yatmadan önce soğan suyu içmek

Hazırladığınız soğan kürünü ılık bir şekilde sabahları aç karnına bir bardak tüketebilirsiniz. Akşamları da uyumadan önce 1 bardak daha için. Bu şekilde sabah akşam, günde toplam 2 bardak içmek üzere 15 gün boyunca kürü uygulayabilirsiniz.

Sogani Kaynatıp suyunu içmek neye yarar?

Yüksek oranda antioksidan içeren soğan suyu bu özelliğiyle vücuttan ödemlerin atılmasına yardımcı oluyor, toksinleri de temizleyerek yağ yakımını hızlandırıyor. Tek başına zayıflatmasa da özellikle aç karnına içilen soğan suyunun metabolizma hızını artırdığı ve zayıflamaya böylelikle destek verdiği biliniyor.

Soğan Kabuğu Faydaları Nelerdir?

-Kadınlarda özel dönemlerde yaşanan gecikmeler, sancılar ve ağrılara çözümdür. Bu dönemde soğan kabuğu suyu tüketmek rahatlatır.

-Kış aylarında vücudun direncini arttırır ve hastalıklara karşı bağışıklık sistemini korur.

-Cilt hastalıklarını tedavi eder.

-Kilo vermeyi sağlar. Özellikle de yağ yakımı için soğan kabuğu suyu tüketebilirsiniz. Metabolizmanızın çalışma hızını arttıracaktır.

-Böbrek taşı sorunu yaşayanlarda taşı düşürmek için olumlu etkileri vardır.

-Kan şekerini düzenler.

-Alerjik hastalıkları tedavi eder.

SOĞAN SUYU NE İŞE YARAR?

Kaynatılmış soğan suyu hangi hastalıklara iyi gelir?

Soğan suyu tüketimiyle birlikte vücut içerisindeki iltihaplanmalar azalır. Cilt sorunlarında iyileşme görülür. Vücut ve eklemler daha dinç ve sağlıklı hisseder. Sindirim sistemi güçlenir ve kış aylarındaki hastalıklara karşı vücut doğal antibiyotikle kendini korumaya alır. Ancak mide sorunu olan kişiler soğan suyu tüketiminde dikkatli olmalıdır. İçerisindeki asidik denge mide rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına ya da var olan sorunların artmasına yol açar. Soğan suyu tüketiminde de günde 1 bardak aşılmamalıdır.

Kaynatılmış soğan suyunun faydaları

*Kanserli Hücreleri Öldürür. Kaynatılmış soğan suyunun en önemli faydaları arasında kansere karşı savaşması olarak bilinir.

*Kalp Sağlığına İyi Gelir. Kaynatılmış soğan suyunun bilindik faydaları arasında kalp sağlığına iyi geldiğidir.

*Saçın Uzamasına Yardımcı Olur.

*Kemik Sağlığına Etki Eder.

SOĞAN SUYU NASIL YAPILIR?

Soğan suyu yapmadan önce soğanın iyice yıkanması ve mümkünse bir saat sirkeli bir su içerisinde bekletilmesi önerilir. Kullanılacak soğan türü de kahverengi soğan olmalıdır.

SOĞAN SUYU KÜRÜ TARİFİ:

1 adet soğan

2 bardak su

Soğan suyu yağımı için soğanları bölerek 5 ila 10 dakika arasında kaynatmak gerekir. Bu işlemin ardından soğan süzülür. Sıcak içilmemesi önerilir. Soğan suyu ılıdıktan sonra hızlı bir şekilde içilmelidir. Soğan suyu iyi bir tada sahip değildir. Bu yüzden tüketen kişiler içerisine bal ya da limon da ekleyebilir.

Kaynatılmış soğan suyunun Zararları

Bazı ilaçlarla etkileşime girmesi nedeniyle etkilerini arttırıp azaltabilir. Bu nedenle ilaç kullanırken soğan suyu kullanılmaması tavsiye edilir.

Ciltte kızarıklık ve alerji gibi belirtiler ortaya çıkarabilir.

Mide rahatsızlığına neden olabilir.

Midede şişkinlik ve gaz gibi durumlara neden olabilir.

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