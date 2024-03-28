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Spor Gece yarısı kamuoyu ile paylaşıldı! Cem Küçük hakkında işlem başlatıldı
Spor

Gece yarısı kamuoyu ile paylaşıldı! Cem Küçük hakkında işlem başlatıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-28 01:29:00 -
Gece yarısı kamuoyu ile paylaşıldı! Cem Küçük hakkında işlem başlatıldı

Galatasaray Kulübü, TGRT Haber'de “Günaydın Türkiye” programını sunan Cem Küçük hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Galatasaray Sözcü TV'den Fatih Portakal'ın ardından TGRT Haber'den Cem Küçük hakkında da işlem başlatacağını açıkladı... İşte sarı kırmızılıların o açıklaması...

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kapalı devre hakem toplantısının tamamının şeffaf bir şekilde yayınlanmasına rağmen; maksadı Galatasaray’a zarar vermek olan bazı programlar ne yazık ki montajlanan belli kısımları haber yapma konusunda ısrar etmektedir!

Gerçekler ortaya çıkmasına rağmen; TGRT Haber kanalında Cem Küçük’ün moderatörlüğünü yaptığı “Günaydın Türkiye” programı, haber içeriğinde TFF tarafından yayınlanan görüntülerden sadece montajlanıp maksatlı olarak servis edilen kısmına yer vermekte ve yorumlamakta bir sakınca görmemiştir!

Objektif habercilik ilkesini hiçe sayan ve Galatasaray’a karşı yürütülen algı operasyonuna destek olan TGRT Haber ve Cem Küçük hakkında; dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yasal mevzuat kapsamında, RTÜK ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli işlemler başlatılmıştır.
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